Wisła Kraków – Stal Mielec. Typy, kursy (21.03.2021)

Po porażce z Lechią Gdańsk, piłkarze Wisły Kraków spróbują wrócić na odpowiednią ścieżkę. Jest ku temu całkiem dobra okazja, gdyż “Biała Gwiazda” zmierzy się na własnym obiekcie ze Stalą Mielec.

Wisła Kraków – Stal Mielec zapowiedź (niedziela, 15:00)

Wszystko wskazuje na to, iż kibice Wisły Kraków muszą jeszcze poczekać na okres, kiedy to zespół “Białej Gwiazdy” będzie walczył o najwyższej cele. Co prawda od momentu, gdy zespół przejął Peter Hyballa, Wisła radzi sobie znacznie lepiej, to nadal pozycja drużyny z Krakowa w lidze nie jest zadowalająca. Wisła Kraków zajmuje trzynaste miejsce w tabeli, mając jednak wyraźną przewagę nad ostatnim miejscem.

Niezwykle ważny mecz w ostatniej kolejce wygrała Stal Mielec. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy pokonał na własnym obiekcie inną drużynę, która w zeszłym sezonie rywalizowała na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Stal wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2:1, wyprzedzając tym samym “Górali” w tabeli.

Ostatni raz Wisła Kraków rywalizowała ze Stalą Mielec 18 października. “Biała Gwiazda” z pewnością bardzo dobrze wspomina to spotkanie, gdyż zespół z Krakowa wygrał na wyjeździe aż 6:0.

Wisła Kraków – Stal Mielec kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Wisła Kraków. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.00. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.8. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 4.35.

Wisła Kraków – Stal Mielec typy

Choć trudno spodziewać się, byśmy byli świadkami powtórki z połowy października, to wydaje się, iż Wisła Kraków ma wszystkie argumenty po swojej stronie i powinna wygrać mecz.

Wisła Kraków – Stal Mielec | Typ: Wisła Kraków powyżej 1.5 bramki w meczu 1.95 @ Noblebet

Wisła Kraków – Stal Mielec | Typ: Wisła Kraków wygra mecz 2.00 @ Noblebet