Młodzieżowiec na wagę złota #42: Czy Ekstraklasa szuka w II lidze?

Dwa tygodnie temu przygotowaliśmy zestawienie zawodników z rocznika 2000, którym wiek młodzieżowca może przedłużyć awans do Ekstraklasy. Wówczas mowa była o pierwszoligowcach, a teraz szukamy najciekawszych drugoligowców w tej materii. To będzie trudniejsze zadanie, wszak mowa o przeskoku o dwie klasy rozgrywkowe.

Wobec tego nie ma zbyt wielu piłkarzy, którzy na dzisiaj mogliby wejść w buty ekstraklasowe bez najmniejszego kłopotu. Ale że warto stawiać na graczy z pierwszej czy drugiej ligi przekonują przykłady kilku piłkarzy. Weźmy np. Dawida Kocyłę, który przychodził z pierwszoligowego GKS-u Bełchatów czy świeższy przykład – Arkadiusza Pyrkę ze Znicza Pruszków. Z różnym skutkiem, ale powoli awansowali w hierarchii Wisły Płock i Piasta Gliwice.

Grono bramkarzy

Tradycyjnie nie brakuje młodzieżowców na pozycjach bramkarzy. Zresztą to także domena klubów z czołówki. Weźmy pod uwagę kluby będące w czołowej szóstce.

GKS – Bartosz Mrozek(2000)

Górnik – Jakub Szymański(2000)

Chojniczanka – Paweł Sokół(2000)

Skra – Mikołaj Biegański(2002)

Wigry – Hieronim Zoch(1990)

KKS – Michał Molenda(2001)*

5 z 6 ekip ma młodzieżowych golkiperów, choć w przypadku Michała Molendy mowa o nowym zawodniku, który przyszedł zimą i z miejsca zastąpił Macieja Krakowiaka w Kaliszu.

Trzech z nich kończy wiek młodzieżowca w niższych ligach. Czy mają szansę go przedłużyć? Być może cała trójka znajdzie się w przyszłym sezonie w I lidze, więc trudno się spodziewać odejścia któregokolwiek z nich. Oczywiście różne plany wobec Bartosza Mrozka może mieć Lech Poznań, z którego jest wypożyczony. Podobnie w przypadku Jakuba Szymańskiego i Górnika Zabrze. Z kolei Paweł Sokół na boiskach Ekstraklasy już był, w ubiegłym sezonie. Wówczas jako młodzieżowiec rozpoczął rozgrywki w Koronie Kielce, ale szybko stracił miejsce w składzie, a po chwili trafił do Elany Toruń na wypożyczenie.

Ktoś z pola?

Zimą z II ligi odeszło trzech znaczących młodzieżowców. Dwóch z nich wybrało czołówkę I ligi – Piotr Janczukowicz ŁKS, a Kacper Janiak Bruk-Bet Termalice. Z kolei Krystian Wachowiak trafił do Wisły Kraków. Z tego grona jedynie pierwszy z nich gra regularnie w nowym klubie. Co ciekawe 2 z 3 tych piłkarzy ruszyło z Olimpii Grudziądz, która przezimowała na… przedostatnim miejscu w tabeli.

Czy teraz mamy kolejnych takich młodzieżowców? Kilku byśmy znaleźli, ale zawężamy obszar poszukiwań do rocznika 2000. Dlatego nie weźmiemy pod uwagę choćby Ernesta Terpiłowskiego z Górnika Polkowice czy wspomnianego Biegańskiego ze Skry.

Jednym z filarów obrony GKS-u Katowice jest Zbigniew Wojciechowski, który ze wspomnianym Mrozkiem, są jedynymi graczami GieKSy mającymi komplet minut w tym sezonie. Aż tak dobrego wyniku nie wykręcił Mariusz Sławek w barwach Stali Rzeszów, ale jego rola w trakcie sezonu także ewoluowała. Zaczynał jako obrońca, a dzisiaj można o nim mówić skrzydłowy albo lewy napastnik w ustawieniu 4-3-3 ekipy Daniela Myśliwca. Zresztą Sławek kapitalnie rozpoczął wiosnę strzelają ważne gole w Polkowicach i Krakowie.

Jednym z kluczowych graczy Pogoni Siedlce jest Franciszek Wróblewski, który przed sezonem podpisał dwuletni kontrakt z Pogonią, a jest wychowankiem Wisły Kraków. Wcześniej także pierwszoligowe minuty zbierał w Opolu i Rakowie. Ciekawym przypadkiem jest Kacper Wełniak. Na jego koncie ledwie 687 minut ligowych i 5 goli. Średnia całkiem niezła, a przecież mowa o zawodniku, który tylko sześć meczów rozpoczynał w wyjściowym składzie.

Ważna zmiana

Być może zawodnicy rezerw Śląska skorzystają na zmianie trenera. Vitezslav Lavicka może i lubił eksperymentować składem, ale nie dotyczyło to zawodników młodych. Teraz przychodzi Jacek Magiera, więc może w końcówce sezonu zobaczymy choćby Sebastiana Bergiera – to akurat rocznik 1999 – ale w kolejnych rozgrywkach byłoby jeszcze czterech zawodników, którzy już tylko w Ekstraklasie mieliby status młodzieżowca.

***

Na nasze liście znaleźli się zawodnicy, którzy zaliczyli przynajmniej 500 minut, choć było kilka wyjątków. Dotyczyły one zawodników, którzy np. przyszli zimą lub wiosną zaczęli regularnie grać. Michał Sacharuk z Chojniczanki jesienią uzbierał niecałe 150 minut we wszystkich rozgrywkach, a wiosną za każdym razem znajduję się w podstawowym składzie. On nasz limit przekroczył, ale już Tymoteusz Klupś z rezerw Lecha nie. Zresztą Klupś nie miał takiej okazji, bo wielokrotnie bywał na meczach pierwszej drużyny wśród rezerwowych.

Kolejnym takim jest Hubert Sadowski, który jesienią głównie był rezerwowym w Stomilu Olsztyn, a teraz jest podstawowym zawodnikiem Skry, choć uzbierał do tej pory “tylko” 450 minut.

Lista regularnie grających zawodników rocznika 2000 w II lidze:

Błękitni: Bartosz Sitkowski, Błażej Starzycki*

Chojniczanka: Paweł Sokół(ESA), Michał Sacharuk

Garbarnia: Mateusz Duda*, Kacper Laskoś(ESA), Daniel Morys(ESA)

GKS Katowice: Bartosz Mrozek*, Zbigniew Wojciechowski

Górnik: Jakub Szymański*, Filip Baranowski, Adam Borkowski*

Hutnik: Patryk Kieliś, Mateusz Ozimek

KKS Kalisz: Nikodem Zawistowski

Lech II: Eryk Kryg, Tymoteusz Klupś(ESA)

Motor: Michał Król, Kamil Kumoch

Olimpia Elbląg: Paweł Rutkowski, Marcin Bawolik, Oskar Kordykiewicz

Pogoń: Franciszek Wróblewski

Skra: Hubert Sadowski*

Sokół: Błażej Niezgoda*, Michał Zimmer

Stal: Mariusz Sławek, Wiktor Kłos

Śląsk II: Grzegorz Kotowicz, Szymon Krocz, Bartosz Boruń, Przemysław Bargiel(ESA)

Wigry: Michał Ozga, Daniel Liszka(ESA)*, Kacper Wełniak

Znicz: Mateusz Grudziński(ESA)*, Jakub Zagórski

* gwiazdkami oznaczeni zawodnicy wypożyczeni

ESA – oznacza zawodnika z przynajmniej jednym występem w Ekstraklasie