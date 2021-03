🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Anglia – Polska 🇵🇱 Typy, kursy (31.03.2021)

Jednym z najciekawszych 艣rodowych spotka艅 b臋dzie starcie reprezentacji Anglii z Polsk膮. Cho膰 go艣cie zagraj膮 bez swojej najwi臋kszej gwiazdy to na pewno nie b臋dzie to bardzo 艂atwe starcie dla gospodarzy, kt贸rzy licz膮 na wygranie swojego trzeciego eliminacyjnego meczu w tym okienku reprezentacyjnym. Bukmacherzy nie maj膮 jednak wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 pewnej wygranej Anglik贸w, kt贸rzy dysponuj膮 na papierze zdecydowanie wi臋kszym potencja艂em kadrowym od swoich dzisiejszych rywali. Polacy jednak nie maj膮 nic do stracenia i na pewno kadra Paulo Sousy postara si臋 zagra膰 na jak najlepszym poziomie. Tak naprawd臋 nie wiadomo jak to starcie b臋dzie wygl膮da膰 i mo偶na spodziewa膰 si臋 bardzo ciekawego starcia w Londynie, kt贸re powinno sta膰 na wysokim poziomie.

Anglia – Polska zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego spotkania dobrze weszli w eliminacje do przysz艂orocznych Mistrzostw 艢wiata. Anglicy wygrali swoje dwa spotkania bez 偶adnych problem贸w i na pewno ekipa z wysp ma nadziej臋 na kolejne 艂atwe zwyci臋stwo w dzisiejszym starciu. Mimo wszystko Polska wydaje si臋 by膰 trudniejsz膮 dru偶yn膮 do pokonania od reprezentacji Albanii oraz San Marino. W pi艂ce no偶nej jednak wszystko jest mo偶liwe i na pewno gospodarze dobrze o tym wiedz膮. Brak wygranej w tym starciu b臋dzie dla Anglik贸w rozczarowaniem, wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 maksymalnego zaanga偶owania z ich strony.

Polacy po remisie z W臋grami pokonali kilka dni temu Andor臋. Niestety dla go艣ci w dzisiejszym starciu nie zagra Robert Lewandowski czyli najlepszy strzelec polskiej kadry w tych eliminacjach. B臋dzie to ogromne os艂abienie dla ekipy Paulo Sousy. Mimo wszystko go艣cie maj膮 w swoich szeregach wielu naprawd臋 bardzo dobrych zawodnik贸w, kt贸rzy na pewno s膮 w stanie postraszy膰 dzisiaj swoich rywali. Nie b臋dzie to 艂atwe zadanie dla polskich graczy, ale musz膮 oni da膰 z siebie sto procent je艣li licz膮 na zdobycie jakichkolwiek punkt贸w w tym starciu.

Anglia – Polska kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Anglia. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.37. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Anglia 鈥 Polska, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.85. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 8.45.

Anglia – Polska nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy nie daj膮 dzisiaj wi臋kszych szans reprezentacji Polski. Anglicy dysponuj膮 naprawd臋 bardzo mocn膮 kadr膮 w kt贸rej gra wielu fantastycznych zawodnik贸w. Dodatkowo kadra Paulo Sousy nie zagra艂a fantastycznie w swoich dw贸ch pierwszych eliminacyjnych spotkaniach i z tak膮 gr膮 b臋dzie bardzo ci臋偶ko zdoby膰 jaki艣 punkt na Wembley. Mimo wszystko mo偶na jednak spodziewa膰 si臋 starcia, kt贸re powinno sta膰 na bardzo wysokim poziomie. Go艣cie nie maj膮 tak naprawd臋 nic do stracenia, bo i tak nie s膮 faworytami tego meczu, a dodatkowo z kadry Polski wypad艂 Robert Lewandowski. Gospodarze za to maj膮 艣wietnych ofensywnych graczy i mo偶na spodziewa膰 si臋 odwa偶nej gry ze strony Anglik贸w, kt贸rzy jednak bez wi臋kszych problem贸w powinni zdoby膰 dzisiaj trzy punkty.

Anglia 鈥 Polska | Typ: handicap: Anglia -1 @1.99 BETFAN

Anglia 鈥 Polska | Typ: Powy偶ej 1 bramki, powy偶ej 3 偶贸艂tych kartek, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych @4.20 BETFAN