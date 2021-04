Spezia Calcio – FC Crotone 🇮🇹 Typy, kursy (10.04.2021)

Spezia Calcio w sobotnim meczu Serie A podejmie na w艂asnym stadionie Crotone. Kto b臋dzie g贸r膮 w starciu beniamink贸w?

Spezia Calcio – FC Crotone zapowied藕

Podopieczni Vincenzo Italiano radz膮 sobie do艣膰 dobrze jak na zesp贸艂, kt贸ry w tym sezonie awansowa艂 do w艂oskiej elity. Owszem, pi艂karze Spezii s膮 na 16. miejsce, ale utrzymuj膮 do艣膰 du偶y dystans nad stref膮 spadkow膮. Maj膮 bowiem nad ni膮 siedem punkt贸w przewagi. Ostatnio jednak zesp贸艂 nie b艂yszcza艂 i spo艣r贸d siedmiu spotka艅 wygra艂 zaledwie raz.

Z kolei dru偶yna go艣ci wci膮偶 tkwi na ligowym dnie. Arkadiusz Reca i sp贸艂ka do tej pory zgromadzili 15 punkt贸w i wszystko wskazuje na to, 偶e nie utrzymaj膮 si臋 w Serie A. O ostatniej lokacie zespo艂u 艣wiadczy najbardziej liczba straconych goli – 74 bramki w plecy to katastrofalny wynik nawet jak na beniaminka.

W poprzednim starciu wyra藕nie lepsze okaza艂o si臋 jednak Crotone, wygrywaj膮c a偶 4:1, a jednego z goli zdoby艂 Arkadiusz Reca. Mo偶e tym razem r贸wnie偶 reprezentant Polski przyczyni si臋 do dobrego wyst臋pu zespo艂u?

Spezia Calcio – FC Crotone kursy

Wed艂ug bukmacher贸w wi臋ksze szanse na trzy punkty ma dru偶yna gospodarzy. Kurs na triumf Spezii wynosi 1.82, a jej rywali a偶 4.05. Tymczasem szanse na remis oceniono na 3.80.

Spezia Calcio – FC Crotone typy

Mo偶na si臋 spodziewa膰, 偶e w tym pojedynku obie dru偶yny znajd膮 drog臋 do bramki. Warto zwr贸ci膰 uwag臋 na dobr膮 seri臋 go艣ci, kt贸rzy w czterech ostatnich meczach strzelali przynajmniej dwa gole.

Spezia – Crotone | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 @1.66 STS

Spezia – Crotone | Typ: Crotone powy偶ej 1.5 goli @2.80 STS