Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #55

Choć we wtorek rozpoczęła się 32. kolejka włoskiej ekstraklasy, to my powrócimy jeszcze do wcześniejszej serii gier, by ocenić występy Polaków w Serie A. Jak w tych spotkaniach zaprezentowali się nasi przedstawiciele? Zapraszamy do podsumowania!

W ostatniej odsłonie naszego cyklu wyróżniliśmy przede wszystkim Bartłomieja Drągowskiego, który choć stracił aż 3 gole, to zaprezentował się z bardzo dobrej strony w meczu przeciwko Atalancie. O postawie reszty zawodników można przeczytać pod poniższym linkiem.

Łukasz Skorupski – Bologna

Piłkarze Bologny po dwóch porażkach z rzędu zanotowali pewną wygraną, pokonując na własnym obiekcie Spezię aż 4:1. Między słupkami ekipy z Bolonii stanął oczywiście Łukasz Skorupski. Przy straconym golu Polak nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Zawodnicy Bologny źle zachowali się przy rzucie rożnym.

Poza tą sytuacją, Łukasz Skorupski zaliczył 3 interwencji, przy czym jedna z nich była efektem uderzenia z pola karnego Polaka.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Nadal nie zmienia się sytuacja Sebastiana Walukiewicza. 20-latek oglądał swoich kolegów w akcji z ławki rezerwowych. Piłkarze Cagliari zanotowali imponujący comeback. Choć zespół Polaka przegrywał do 90. minuty 3:2, to potyczka ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Cagliari 4:3.

Liczba straconych goli sugeruje, iż Leonardo Semplici mógłby zdecydować się na pewne zmiany w defensywie. Patrząc jednak na stosunek szkoleniowca Cagliari do Sebastiana Walukiewicza, trudno spodziewać się, by Polak zagrał w najbliższym spotkaniu.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak