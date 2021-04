Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (23.04.2021)

Podbeskidzie Bielsko-Biała jest ostatnimi czasy w strasznym dołku. Nie wróży to dobrze przed spotkaniem z odradzającym się Lechem Poznań.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań zapowiedź

Bielszczanie przegrali trzy ostatnie mecze, tracąc w nich aż osiem bramek. W tabeli PKO BP Ekstraklasy zajmują 15. miejsce, mając tyle samo punktów co ostatnia Stal Mielec. Piłkarze spod Klimczoka mają co prawda lepszy bilans bezpośrednich gier, ale Stal z kolei ma jeszcze jeden mecz do rozegrania.

Lech z kolei powoli zaczyna wychodzić z kryzysu. Szybko podniósł się po porażce z Rakowem Częstochowa (1:3), we wtorek efektownie wygrywając z Lechią Gdańsk 3:0.

W grudniu w Poznaniu, Lech efektownie wygrał 4:0.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań kursy

Totolotek zdecydowanie stawia na Lecha. Kurs na poznaniaków to 1,94, podczas gdy kurs na bielszczan to 3,93. Stawiając na remis zaś można zarobić 3,70.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań fakty meczowe

– Podbeskidzie przegrało trzy ostatnie mecze;

– Lech wygrał tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań;

– w ostatnich pięciu meczach Lecha, cztery powyżej 2,5 gola;

– w ostatnich pięciu meczach Podbeskidzia u siebie, trzy poniżej 2,5 gola;

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań nasze typy

Nie przewidujemy inne rozstrzygnięcia niż wygrana „Kolejorza”, który wyraźnie odżył po zmianie trenera.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań | Typ: powyżej 2,5 gola @1,78 Totolotek

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań | Typ: obie drużyny strzelą: nie @2,07 Totolotek