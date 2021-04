🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United – AS Roma 🇮🇹 Typy, kursy (29.04.2021)

Po emocjach zwi膮zanych z Lig膮 Mistrz贸w przyszed艂 czas na p贸艂fina艂y Ligi Europy, kt贸re zapowiadaj膮 si臋 r贸wnie ciekawie. Na Old Trafford przyjad膮 zawodnicy AS Romy, kt贸rzy wierz膮 w awans do wielkiego fina艂u w Gda艅sku. Nie b臋dzie to jednak 艂atwe zadanie, bo na papierze lepsi s膮 gracze z Manchesteru i w tym sezonie ta angielska ekipa prezentuje si臋 zdecydowanie lepiej od swoich rywali z W艂och. Mimo wszystko w pi艂ce no偶nej wszystko jest mo偶liwe i na pewno szykuje si臋 dzisiaj ciekawe starcie.

Manchester United – AS Roma zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania po ostatnim remisie nad Leeds raczej pogodzili si臋 z tym, 偶e w tym sezonie nie maj膮 ju偶 szans na mistrzostwo kraju i pozostaje im si臋 zadowoli膰 wicemistrzostwem, kt贸re r贸wnie偶 nie jest z艂e. Mimo wszystko zawodnicy Manchesteru United nadal maj膮 o co gra膰 i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e gracze tej dru偶yny dadz膮 z siebie wszystko w tym p贸艂finale Ligi Europy. Od fina艂u dziel膮 ich dwa mecze i mo偶na liczy膰 na walk臋 gospodarzy w tym dwumeczu.

Zawodnicy Romy s膮 w ostatnim czasie w lekkim kryzysie. Wyniki tej dru偶yny nie s膮 dobre i na pewno fani nie mog膮 by膰 pewni siebie przed dzisiejszym meczem z Manchesterem United. Mimo wszystko Liga Europy to zupe艂nie inna historia ni偶 Serie A i by膰 mo偶e zawodnicy Romy b臋d膮 w stanie pokaza膰 si臋 z lepszej strony w dzisiejszym starciu.

Manchester United – AS Roma przewidywane sk艂ady

Manchester United:聽De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Cavani

AS Roma:聽Lopez; Cristante, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Manchester United – AS Roma kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Manchester United. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.57. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Manchester United 鈥 AS Roma, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.15. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.80.

Manchester United – AS Roma fakty meczowe

鈥 Go艣cie nie zachowali czystego konta od 4 mecz贸w.

鈥 Gospodarze nie przegrali od 6 spotka艅.

鈥 Gracze Romy nie wygrali od 4 spotka艅.

Manchester United – AS Roma nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy, kt贸rzy w ostatnim czasie graj膮 na naprawd臋 solidnym poziomie. Tego samego nie mo偶na jednak powiedzie膰 o go艣ciach, kt贸rzy w poprzednich trzech ligowych meczach zdobyli zaledwie jeden punkt. Dzisiaj jad膮 na naprawd臋 trudny teren i zn贸w mo偶na spodziewa膰 si臋 nieciekawego rezultatu dla go艣ci z Rzymu. Gospodarze chc膮 wygra膰 Lig臋 Europy i na pewno zagraj膮 na 100% swoich mo偶liwo艣ci. Z tego w艂a艣nie powodu mo偶na spodziewa膰 si臋 pewnego zwyci臋stwa Manchesteru United.

Manchester United 鈥 AS Roma | Typ: handicap: Manchester United -1 @2.50 STS

Manchester United 鈥 AS Roma | Typ: powy偶ej 2,5 goli @1.79 STS