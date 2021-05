Everton – Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (01.05.2021)

Ostatnie sobotnie starcie pomi臋dzy Evertonem a Aston Vill膮 zapowiada si臋 naprawd臋 bardzo ciekawie. Obie ekipy maj膮 w swoich szeregach wielu 艣wietnych zawodnik贸w, kt贸rzy na pewno b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z dobrej strony. Bukmacherzy jednak spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy, kt贸rzy w ostatnim czasie graj膮 ca艂kiem dobrze i co najwa偶niejsze nie przegrywaj膮 w lidze. Go艣cie nie wygrali od trzech mecz贸w i na pewno maj膮 oni nadziej臋 na jak najszybsze przerwanie tej z艂ej serii.

Everton – Aston Villa zapowied藕 (sobota, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania wci膮偶 znajduj膮 si臋 w walce o miejsce w Lidze Mistrz贸w na nast臋pny sezon. Od d艂u偶szego czasu Everton znajdowa艂 si臋 w okolicach tego czwartego miejsca i bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e maj膮 jeszcze jeden mecz zaleg艂y, to mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e ekipa z Liverpoolu b臋dzie chcia艂a do samego ko艅ca sezonu nak艂ada膰 presj臋 na chocia偶by Chelsea. Dzisiejsze starcie nie b臋dzie nale偶a艂o do naj艂atwiejszych i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony obydwu ekip.

Gracze Aston Villi w ostatnim czasie nie graj膮 na wysokim poziomie i na pewno kibice zdaj膮 sobie spraw臋 z tego, 偶e ta ko艅c贸wka sezonu mo偶e nie by膰 naj艂atwiejsza. Mimo wszystko w pi艂ce no偶nej wszystko jest mo偶liwe i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony go艣ci w dzisiejszym starciu. Everton jest dru偶yn膮 do pokonania i gracze Aston Villi bardzo dobrze o tym wiedz膮.

Everton – Aston Villa przewidywane sk艂ady

Everton:聽Pickford; Coleman, Godfrey, Holgate, Digne; Allan, Gomes; Richarlison, Rodriguez, Sigurdsson; Calvert-Lewin

Aston Villa:聽Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Ramsey, Luiz, McGinn; El Ghazi, Watkins, Traore

Everton – Aston Villa kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Everton. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.98. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Everton 鈥 Aston Villa, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.70.

Everton – Aston Villa fakty meczowe

鈥 Gospodarze s膮 niepokonani od 4 spotka艅.

鈥 Go艣cie nie wygrali od 3 mecz贸w.

鈥 Aston Villa nie zachowa艂a czystego konta od 6 spotka艅.

Everton – Aston Villa nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy. Everton jest niepokonany w lidze od czterech spotka艅, a w zesz艂ym tygodniu ekipa z Liverpoolu pokona艂a na wyje藕dzie Arsenal. Go艣cie za to nie wygrali w Premier League od trzech mecz贸w i na pewno jest to seria, kt贸ra nie napawa fan贸w tej ekipy optymizmem. Mimo wszystko szykuje si臋 naprawd臋 ciekawe starcie, kt贸re powinno sta膰 na wysokim poziomie. Everton gra ostatnio lepiej i to oni powinni zgarn膮膰 dzisiaj trzy oczka.

Everton 鈥 Aston Villa | Typ: Everton @1.98 BETFAN

Everton 鈥 Aston Villa | Typ: Powy偶ej 2 bramek, powy偶ej 2 偶贸艂tych kartek, powy偶ej 10 rzut贸w ro偶nych @5.45 BETFAN