Mainz – Hertha 🇩🇪 Typy, kursy (03.05.2021)

Dzisiaj w Bundeslidze zobaczyć będziemy mogli zaległe spotkanie 29. kolejki tych rozgrywek pomiędzy Mainz a Herthą. Dla gospodarzy sprawa pozostania w lidze wydaje się dość pewna z uwagi na sporą przewagę i dobrą formę ekipy z Moguncji. Goście z kolei znajdują się w strefie spadkowej i muszą walczyć o utrzymanie.

Mainz – Hertha zapowiedź (poniedziałek, 18:00)

Mainz przez długi czas znajdowało się w tabeli Bundesligi w strefie spadkowej i wydawało się, że bez gwałtownego przełamania nic już nie pomoże ekipie z Moguncji. Takowe przełamanie jednak nadeszło, a drużyna Bo Svenssona zaczęła notować fantastyczne rezultaty. Zwycięstwa przychodziły nie tylko w starciach z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie, ale także i czołowymi zespołami. Doskonałym tego potwierdzeniem była chociażby ostatnia kolejka i trzy punkty z Bayernem Monachium. Siedem ostatnich kolejek to pięć zwycięstw i dwa remisy, co pokazuje doskonałą dyspozycję Mainz.

Hertha nie może pochwalić się takimi rezultatami, a ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Berlińczycy znajdują się w tabeli tylko przed Schalke, a ich strata do pierwszego bezpiecznego miejsca wynosi cztery punkty. Stołeczna ekipa ma jednak dwa spotkania rozegrane mniej, co może stanowić pewną przewagę, jednak bez kolejnych punktów nie będzie mowy o poprawie lokaty. Ostatnie pięć kolejek to nieco lepsza postawa i osiem zdobytych oczek.

Mainz – Hertha przewidywane składy

Mainz: Zentner; St Juste, Bell, Niakhate; Da Costa, Latza, Barreiro, Mwene; Quaison, Burkardt, Onisiwo

Hertha: Schwolow; Klunter, Stark, Dardai; Zeefuik, Ascacibar, Guendouzi, Mittelstadt; Cordoba, Piątek, Cunha

Mainz – Hertha kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

zwycięstwo Mainz, kurs: 2.46

remis, kurs: 3.15

zwycięstwo Herthy, kurs: 3.00

Mainz – Hertha fakty meczowe

Mainz 8 meczów bez porażki, 3 zwycięstwa z rzędu

Mainz BTTS w 5/6 ostatnich meczów

Mainz zdobywało pierwszą bramkę w każdym z ostatnich 7 spotkań

Hertha traciła pierwszą bramkę w 5/7 ostatnich spotkań

Mainz – Hertha nasze typy

Spodziewamy się zaciętej walki ze strony gości, dla których jest to ostatni dzwonek na poprawę dyspozycji. Gospodarze są jednak w świetnej dyspozycji, a po ich stronie stoją także statystyki z ostatnich konfrontacji. Naszym zdaniem będzie to otwarte spotkanie ze sporą liczbą bramek.

Mainz – Hertha | Typ: BTTS @1.77 BETFAN

Mainz – Hertha | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych @3.55 BETFAN