Sevilla – Las Palmas – 13.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Sevilla – Las Palmas

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 13 maja, 21:30

Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

We wtorek dojdzie do ciekawego starcia w ramach 36. kolejki hiszpańskiej La Ligi. Na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán miejscowa Sevilla podejmie Las Palmas. Pojedynek zapowiada się interesująco, ponieważ obie drużyny walczą o utrzymanie i na cztery kolejki przed końcem sezonu potrzebują jak największej liczby punktów. Oczywiście to goście są w gorszym położeniu, ponieważ znajdują się w strefie spadkowej, a faworytem spotkania jest Sevilla. Co z tego wyjdzie? Sprawdź moje typy bukmacherskie!

Sevilla – Las Palmas – typy bukmacherskie

Sevilla – Las Palmas: Wygrana Sevilli

Powiedzieć, że oba zespoły są w kryzysie, to jak nie powiedzieć nic. Sevilla nie wygrała od ośmiu kolejek, a niemoc Las Palmas trwa od trzech meczów. Niemniej jednak to gospodarze są mocniejszą ekipą. Warto też zauważyć, że Sevilla nie przegrała z Las Palmas w żadnym z ostatnich dziewięciu bezpośrednich starć, wygrywając aż osiem z nich. To bardzo wymowna statystyka. Ewentualne zwycięstwo może zapewnić Sevilli utrzymanie i dlatego, licząc na ich mobilizację przed własną publicznością, typuję trzy punkty dla gospodarzy.

Tylko w trzech z dziesięciu ostatnich bezpośrednich meczów Sevilli z Las Palmas padło powyżej dwóch bramek. Taka sama statystyka dotyczy także 4 z 10 ostatnich spotkań zarówno Sevilli, jak i Las Palmas. Sądzę więc, że znaczenie nadchodzącego meczu sprawi, że nikt tutaj nie będzie ryzykował, a raczej czeka nas wyczekiwanie na błąd rywali. Stąd ciekawym wyborem mogą okazać się również typy na under 2,5 bramki. Dlatego też warto spojrzeć w kierunku zakładów na remis w pierwszych 30 minutach.

Propozycje typów bukmacherskich na Sevilla – Las Palmas

Wygrana Sevilli @1.74

Poniżej 2,5 bramki @1.80

Remis od 16 do 30 minuty @1.34

Sevilla – Las Palmas – zapowiedź meczu

Forma Sevilli

Wspomniałem już o fatalnej formie Sevilli. Brak zwycięstwa od ośmiu kolejek sprawił, że gospodarze wciąż nie mogą być pewni utrzymania się w lidze. Co prawda Sevilla ma cztery punkty przewagi nad Leganes, ale do rozegrania pozostały jeszcze trzy kolejki. Ewentualna wygrana może więc zapewnić gospodarzom ligowy byt. Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować, że w poprzedniej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Sevilla przegrała 2:3 z Celtą Vigo.

Forma Las Palmas

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja Las Palmas. Zespół ten przegrał trzy ostatnie ligowe mecze i nie potrafi wydostać się spod przysłowiowej kreski. Las Palmas mają na koncie 32 punkty, co oznacza trzy oczka straty do Alaves. Trzeba jednak w końcu zacząć wygrywać i liczyć na potknięcia rywali. Czy uda się już w najbliższej kolejce? Oto jest pytanie. W ostatniej serii spotkań Las Palmas przegrali u siebie 0:1 z Rayo Vallecano.

Przewidywane składy Sevilla – Las Palmas

Sevilla: Nyland; Carmona, Bade, Gudelj, Salas; Suso, Agoume, Saul, Pedrosa; Lukebakio, Romero

Nyland; Carmona, Bade, Gudelj, Salas; Suso, Agoume, Saul, Pedrosa; Lukebakio, Romero Las Palmas: Horkas; Rozada, Suarez, Herzog, Marmol; J Munoz, Essugo, Bajcetic, Moleiro; McBurnie, Sandro

Sędzia w spotkaniu Sevilla – Las Palmas

Mecz posędziuje Jose Maria Sanchez Martinez. Arbiter wyznaczony na spotkanie Sevilli z Las Palmas prowadził w tym sezonie już 33 mecze w różnych rozgrywkach, w tym 18 w La Lidze. W całym sezonie pokazał łącznie 152 żółte kartki (średnio ponad 4,6 na mecz), 2 razy sięgał po drugą żółtą, a 3-krotnie wyrzucał zawodników bezpośrednio z boiska. Co więcej, podyktował aż 16 rzutów karnych.

Gdzie oglądać mecz Sevilla – Las Palmas?

Mecz Sevilli z Las Palmas obejrzysz na antenie CANAL+ Sport.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Sevilla – Las Palmas

Sevilla nie wygrała od ośmiu ligowych meczów

Las Palmas przegrało trzy ostatnie mecze w La Liga

Sevilla wygrała osiem z dziewięciu ostatnich bezpośrednich meczów, nie przegrywając ani razu

Tylko w trzech z dziesięciu ostatnich bezpośrednich starć padły więcej niż dwa gole

Typowanie wyniku meczu Sevilla – Las Palmas

Moim zdaniem mecz drużyn będących w kryzysie i walczących o utrzymanie zakończy się zwycięstwem Sevilli. Gospodarze są lepszą ekipą i kiedy, jak nie w takim momencie sezonu przełamać zwycięską niemoc.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus, IMAGO