Liverpool – Arsenal – 11.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Liverpool – Arsenal

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 11 maja, 17:30

Stadion: Anfield

W 36. kolejce Premier League dojdzie do hitowego starcia Liverpoolu z Arsenalem. The Reds zapewnili już sobie mistrzostwo kraju, ale na pewno nie zamierzają zdejmować nogi z gazu – zwłaszcza przed własną publicznością na Anfield. Arsenal jest wiceliderem Premier League i musi uciekać przed grupą pościgową na czele z Manchesterem City. Poniżej przeanalizowałem nadchodzący mecz i podzieliłem się moimi typami bukmacherskimi.

Liverpool – Arsenal – typy bukmacherskie

Liverpool – Arsenal: Wygrana Liverpoolu

Są takie spotkania, w których nie trzeba zagłębiać się w drugorzędne rynki bukmacherskie, a wystarczy po prostu postawić zakład na zwycięzcę meczu. I właśnie z takim, moim zdaniem, mamy do czynienia. Zwłaszcza że bukmacherzy wystawili dość wysoki kurs na Liverpool, co zapewne wynika z ostatniej porażki z Chelsea i niezbyt dobrego bilansu ostatnich bezpośrednich spotkań przeciwko Arsenalowi na Anfield. Warto dodać, że The Reds wygrali tylko 2 z 5 ostatnich starć u siebie z Kanonierami, remisując trzy razy. Sądzę jednak, że dopiszą do swojego konta kolejną wygraną. Kiedy, jeśli nie teraz, poprawiać ten bilans, w sezonie, kiedy wszystko w lidze idzie po ich myśli i zapewnili sobie mistrzostwo wyjątkowo wcześnie? Arsenal nie jest drużyną, która robi cuda na wyjazdach – wygrał tylko 2 z 5 ostatnich meczów wyjazdowych we wszystkich rozgrywkach. Dodatkowo mogą mieć nieco podcięte skrzydła po ostatniej porażce z PSG, ponieważ wszyscy liczyli na finał Ligi Mistrzów.

Warto też rozważyć zakłady na over 2,5 gola – obie drużyny słyną z dobrej ofensywy, a taki scenariusz miał miejsce zarówno w dwóch ostatnich spotkaniach Liverpoolu, jak i Arsenalu. Co najmniej trzema golami kończyły się także trzy ostatnie bezpośrednie pojedynki The Reds z The Gunners.

Dodatkowo w dwóch ostatnich meczach zarówno Liverpoolu, jak i Arsenalu obie ekipy zdobywały gole. Taka sytuacja przydarzyła się też w trzech ostatnich bezpośrednich pojedynkach. Dlatego też jest to kolejny typ bukmacherski warty uwagi.

Propozycje typów bukmacherskich na Liverpool – Arsenal

Liverpool wygra mecz @2.31

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.72

Obie strzelą gola @1.63

Liverpool – Arsenal – zapowiedź meczu

Forma Liverpoolu

Liverpool jest liderem Premier League, mając 82 punkty na koncie i już wywalczył tytuł mistrzowski. The Reds na pewno jednak nie spoczną, gdyż chcą zakończyć sezon z przytupem, a ostatnia porażka 1:3 z Chelsea na pewno podrażniła ich ambicje.

Forma Arsenalu

Arsenal zajmuje w tabeli angielskiej ekstraklasy drugie miejsce, ale strata do najbliższego rywala jest potężna – to aż 15 „oczek”. Kanonierzy muszą jednak uważać, gdyż fotel wicelidera jest zagrożony – Manchester City traci do Arsenalu 2 punkty, a po cztery oczka straty mają Chelsea, Newcastle i Aston Villa.

Przewidywane składy Liverpool – Arsenal

Liverpool : Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz

: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli

Sędzia w spotkaniu Liverpool – Arsenal

Nie mogło być inaczej i do prowadzenia tego hitowego spotkania został wyznaczony najbardziej znany angielski arbiter Anthony Taylor. Dla 46-latka będzie to 30 mecz w tym sezonie Premier League. Jego bilans wynosi: 85 żółtych, 5 czerwonych kartek i 9 rzutów karnych.

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Arsenal?

Bezpośrednią transmisję z Anfield znajdziesz na platformie Viaplay.

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Arsenal

Liverpool nie przegrał z Arsenalem w roli gospodarza od pięciu pojedynków

The Reds wygrali dwa z pięciu ostatnich domowych bezpośrednich starć

Obie drużyny strzeliły w trzech ostatnich bezpośrednich meczach

BTTS pojawił się także w dwóch ostatnich meczach zarówno Liverpoolu, jak i Arsenalu

Typowanie wyniku meczu Liverpool – Arsenal

Sądzę, że Liverpool pokona Arsenal. Podopieczni Arne Slota są podrażnieni po ostatniej porażce z Chelsea i na finiszu sezonu powinni wykrzesać z siebie jak najwięcej, nawet pomimo faktu, że już są mistrzami kraju. Arsenal może mieć podcięte skrzydła po ostatniej porażce z PSG, gdzie prysnął sen o zdobyciu Ligi Mistrzów.

