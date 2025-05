Wyróżnienia 33. kolejki Bundesligi

Za nami 33. kolejka zmagań pierwszej Bundesligi. Tym razem padło 31 bramek, co jest niewielkim spadkiem w porównaniu do minionej kolejki (dwa trafienia mniej). Choć tytuł mistrzowski został już rozstrzygnięty, to Bayern nie zawiódł oczekiwań i rozprawił się ze swoim koszmarem ostatnich lat, czyli Borussią M’Gladbach. Niespodziewanie wysoką porażkę zanotowali też gracze Bayeru 04 Leverkusen, którzy ulegli aż 4:2 dortmundczykom. Kto z kolei wyróżnił się tym razem? Jak zaprezentowały się inne zespoły?

Zawodnik 33. kolejki Bundesligi – Peter Gulacsi z RB Lipsk

Choć rzadko zdarza się, aby to bramkarz był wybierany Zawodnikiem Kolejki Bundesligi, to występ Petera Gulacsiego z RB Lipsk przeciwko Werderowi Brema był bezbłędny. Węgier wielokrotnie ratował kolegów w trudnych sytuacjach i zachował ostatecznie czyste konto, a jego zespół wywalczył punkty, remisując bezbramkowo. Na uwagę zasługuje chociażby interwencja w 38. minucie, kiedy to Gulacsi poradził sobie wyborowo w sytuacji sam na sam z Romano Schmidem.

Na uwagę zasługuje fakt, że Węgier zachował tym samym swoje czternaste czyste konto w tym sezonie, co stawia go wyżej w klasyfikacji niż Manuela Neuera (12). Peter wybronił łącznie pięć dużych okazji i przede wszystkim wzorowo przewodził drużynie jako kapitan. Nie bez powodu po ostatnim gwizdku trener Zsolt Low przyznał, że „Gulacsi utrzymał ich przy życiu w starciu z Werderem na bardzo trudnym terenie”.

Bramka 33. kolejki Bundesligi – Nadiem Amiri z Mainz

W tej kolejce Bundesligi nie mogło być inaczej – po raz kolejny zdobyto wiele pięknych goli, które konkurowały ze sobą o miano Bramki Kolejki. Mowa jest tutaj chociażby o przepięknym trafieniu Manolisa Saliakasa z St. Pauli przeciwko Eintrachtowi Frankfurt, czy też bramce Pavla Kaderabka w rywalizacji TSG Hoffenheim z VfL Wolfsburgiem.

Koniec końców wybór padł na cudowny gol Nadiema Amiriego z FSV Mainz w pojedynku przeciwko VfL Bochum. Była dokładnie trzecia minuta doliczonego czasu gry pierwszej połowy, kiedy pomocnik podszedł do rzutu wolnego. Jego uderzenie było nie tylko silne, ale i precyzyjne – Niemiec trafił w „okienko” pozostawiając bramkarza Timo Horna bez szans na jakąkolwiek interwencję.

Młodzieżowiec 33. kolejki Bundesligi – Johan Manzambi z Freiburga

Drugi już raz Młodzieżowcem Kolejki w tym sezonie wybrany został Johan Manzambi z Freiburga. Młody pomocnik co prawda spędził na murawie zaledwie 45 minut, ale wystarczyło to, aby pomóc kolegom w wywalczeniu jakże cennych 3 punktów, które zapewniły im też grę w europejskich pucharach w nadchodzącym sezonie 2025/26.

Szwajcar w doliczonym czasie gry został obsłużony podaniem przez Juniora Adamu, po czym uderzeniem z lewej nogi posłał piłkę do bramki strzeżonej przez Thomasa Daehne. Warto wspomnieć, że Manzambi mimo niewielkiej liczby minut spędzonych na boiskach Bundesligi w tym sezonie (raptem 251 minut), może już pochwalić się udziałem przy czterech trafieniach kolegów z zespołu – mowa dokładnie o dwóch bramkach oraz dwóch asystach.

Mecz 33. kolejki – Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund

Po tej kolejce nikt nie może mieć wątpliwości, iż był to najlepszy pojedynek minionego weekendu na niemieckich boiskach! Choć bukmacherzy i eksperci byli przekonani, że to Bayer 04 Leverkusen zgranie 3 punkty, zwłaszcza że był to pożegnalny mecz Xabiego Alonso w roli trenera na BayArenie, to Borussia Dortmund wraz z Niko Kovacem na ławce dołożyli wszelkich starań, aby popsuć świętowanie przez Hiszpana.

Borussia Dortmund choć nie zdominowała swojego przeciwnika, to w porównaniu do „Aptekarzy” wykazała się zabójczą wręcz skutecznością, wykorzystując niemalże wszystkie swoje okazje bramkowe! Co prawda Bayer objął prowadzenie 1:0 za sprawą Jermiego Frimponga, ale przed zmianą stron, dortmundczycy zdołali doprowadzić do stanu 2:1 po bramkach Juliana Brandta oraz Juliana Ryersona.

W drugiej połowie goście z Zagłębia Ruhry co prawda nastawili się już bardziej defensywnie, ale podobnie jak w pierwszych 45 minutach ofensywnie wykorzystywali niemalże każdą okazję – w pewnym momencie na tablicy wyników niespodziewanie pojawił się wynik 4:1, zaś na listę strzelców wpisali się jeszcze Karim Adeyemi oraz Serhou Guirassy, który tylko potwierdził swoją wysoką formę w tym sezonie. Podopieczni Xabiego Alonso na otarcie łez odpowiedzieli jeszcze golem na 4:2 za sprawą Jonasa Hofmanna. W rezultacie BVB poczyniło wielki krok w drodze po europejskie puchary w przyszłym sezonie.

Zaskoczenie 33. kolejki Bundesligi – Heidenheim nadal wierzy

Przed tą kolejką mało kto spodziewał się, że Heidenheim zdoła jeszcze zdobyć jakieś punkty w końcowej fazie sezonu – niektórzy przewidywali nawet, że to właśnie podopieczni Franka Schmidta znajdą się w czerwonej strefie spadkowej, ale w ubiegłej kolejce Bundesligi ekipa FCH udowodniła, że nie można ich przedwcześnie skreślać!

W pojedynku na „Starej Leśniczówce”, klub prowadzony przez Franka Schmidta zagrał bardzo dobre zawody i odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo 3:0. Jeśli zaś mowa o bramkach, to na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Adrian Beck oraz Jan Schoeppner. Rezultat tego starcia sprawia jednocześnie, że FCH wciąż ma matematyczne szanse na wydostanie się z miejsca barażowego. Aby to jednak się wydarzyło, Paul Wanner i spółka będą potrzebowali kilku cudów w przyszłej kolejce.

Nie zmienia to jednak faktu, że klub z Badenii-Wirtembergii nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i ich celem pozostaje nadal utrzymanie w rozgrywkach Bundesligi, nawet jeśli za kilka tygodni przyjdzie im walczyć w barażach.

Drużyna 33. kolejki Bundesligi

Bramkarz: Peter Gulacsi (RB Lipsk)

Obrońca: Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Obrońca: Tim Siersleben (FC Heidenheim)

Obrońca: Amos Pieper (Werder Brema)

Obrońca: Philipp Mwene (Mainz 05)

Pomocnik: Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Pomocnik: Adrian Beck (FC Heidenheim)

Pomocnik: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Pomocnik: Paul Nebel (FSV Mainz)

Pomocnik: Michael Olise (FC Bayern)

Napastnik: Morgan Guilavogui (FC St. Pauli)

Komplet wyników 33. kolejki Bundesligi:

VfL Wolfsburg 2:2 TSG Hoffenheim

Werder Brema 0:0 RB Lipsk

Union Berlin 0:3 FC Heidenheim

VfL Bochum 1:4 FSV Mainz 05

Holstein Kiel 1:2 SC Freiburg

Bayern Monachium 2:0 Borussia M’Gladbach

Bayer 04 Leverkusen 2:4 Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt 2:2 FC St. Pauli

VfB Stuttgart 4:0 FC Augsburg