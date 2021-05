Holandia – Austria. Typy, kursy (17.06.2021)

Druga kolejka grupy C zakończy się w Amsterdamie. Holandia – Austria to mecz z wyraźnym faworytem i będą nim oczywiście gospodarze. Oni mają zamiar walczyć o najwyższe cele, w przeciwieństwie do Austriaków, dla których sukcesem będzie faza pucharowa.

Holandia – Austria zapowiedź (czwartek, 17.06.2021, 21:00)

Frank De Boer ma coraz mocniejszy zespół. Oczywiście spora w tym zasługa Ronalda Koemana, który zostawił mu ekipę, która powinna tylko rosnąć. Kłopotem była i jest kontuzja Virgila van Dijka, ale nie zmienia to faktu, że Holendrzy są coraz mocniejsi. Również dzięki temu, że kolejne pokolenie dorasta. Już dzisiaj przecież gwiazdami Oranje są młodzi De Ligt czy De Jong, a mowa o chłopakach z rocznika 99 i 97. Ponadto na swoje szansę czeka wielu następców, jak Ihattaren, Boadu czy Botman. Krótko mówiąc jest w kim wybierać, choć nie na wszystkich pozycjach. Nadal De Boer nie jest przekonany choćby do Wouta Weghorsta, który przegrywa rywalizacje choćby z Luukiem De Jongiem, mimo że statystyki zdecydowanie przemawiają za napastnikiem Wolfsburga.

Franco Foda oczywiście nie ma takiego luksusu w wyborze składu. Z drugiej strony też nie może bardzo narzekać, gdyż dzisiaj niemal komplet Austriaków gra u sąsiadów w Niemczech. Tam są kluczowymi zawodnikami praktycznie w każdym czołowym klubie. Alaba w Bayernie, Hinteregger we Frankfurcie, Dragović w Leverkusen, Lainer i Lazaro w Gladbach czy Sabitzer w Lipsku. Można by tak długo wymieniać, a to przecież tylko kilka nazwisk z pierwszych stron gazet. Mimo wszystko brakuje ze dwóch mocniejszych nazwisk, które dałyby i sportowo, i mentalnie, by Austriacy wzbili się na jeszcze wyższy poziom.

Holandia – Austria przewidywane składy

Kadry obu reprezentacji poznamy na kilka tygodni przed Mistrzostwami Europy 2020. Wtedy też będziemy mogli spekulować o przewidywanych składach, które pojawią się w tym miejscu.

Fakty meczowe

Holandia – Austria kursy bukmacherskie

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Holandia wygra, kurs: 1,45

Austria wygra, kurs: 6,70

Remis, kurs: 4,35

Holandia – Austria typy

Typ: Holandia strzeli w obu połowach @ 2,28 BETFAN