Arkadiusz Milik bohaterem Marsylii. Francuzi pod wrażeniem

Arkadiusz Milik w niedzielnym meczu rozegrał swój najlepszy mecz w barwach Olympique Marsylia. Piłkarz zdobył hat-tricka, a jego zespół wywalczył awans do europejskich pucharów.

Świetny występ reprezentanta Polski

Gdy Arkadiusz Milik przenosił się do Marsylii, część kibiców pukała się w czoło i uważała ten ruch za krok w tył. Reprezentant Polski w Ligue 1 z reguły spisuje się poprawnie. W 14 meczach ligi francuskiej zdobył osiem goli, ale do tej pory notował co najwyżej dobre występy, a nie genialne. Niedzielny mecz z Angers 27-latek może jednak zaliczyć do tych drugich.

Arkadiusz Milik zdobył trzy bramki w spotkaniu 37. kolejki Ligue 1, przyczyniając się do zwycięstwa marsylczyków 3:2. Co więcej, reprezentant Polski skierował piłkę do siatki jeszcze raz, ale arbiter uznał, że piłkarz był na spalonym. Tym samym, 27-latek stał się czwartym Polakiem, który zanotował hat-tricka we francuskiej elicie. – To wielki napastnik, oczekiwany tu od dawna – skomentował po meczu francuski portal “20minutes.fr”.

Polscy zdobywcy hat trika w Ligue 1 🇵🇱 Joachim Marx (Lens)

🇵🇱 Andrzej Szarmach (Auxerre) x5

🇵🇱 Ireneusz Jeleń (Auxerre)

🇵🇱 Arkadiusz Milik (Marsylia) — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) May 16, 2021

Hat-trick na wagę pucharów

Dzięki genialnemu występowi Milika, Olympique Marsylia zapewnił sobie grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Zespół w końcowej tabeli już na pewno zajmie piąte miejsce i wystąpi w Lidze Europy w przyszłych rozgrywkach. Tyle tylko, że prawdopodobnie bez reprezentanta Polski w składzie. Chociaż fani francuskiego klubu domagają się transferu piłkarza, klub na razie nie podjął decyzji o jego wykupie.