Młodzieżowiec na wagę złota #47: Powiew świeżości na Euro

Lada moment ruszy Euro 2020, więc czas się przyjrzeć na zawodników, dla których to będzie pierwszy turniej w ich karierze. Pod uwagę braliśmy tylko najmłodszych, czytaj: urodzonych w 2000 roku i później. Trzeba przyznać, że selekcjonerzy coraz chętniej stawiają na tych, którzy mogą dać długą przyszłość narodowym reprezentacjom.

Aż 38 takich piłkarzy pojawiło się w składach wszystkich drużyn. Wśród nich znalazło się dwóch Polaków. Szansę Kamila Piątkowskiego na grę są jednak znacznie większe od Kacpra Kozłowskiego. Mimo tego, jeśli “Koziołek” dostanie szansę od Paulo Sousy, to pobije dwa rekordy. Zostanie najmłodszym zawodnikiem tego turnieju, a także najmłodszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał na Euro. Póki co rekord należy do Jetro Willemsa. Holender podczas Euro 2012 miał 18 lat i 71 dni, gdy debiutował podczas europejskiego czempionatu. Kozłowski w dorosłość wejdzie dopiero w połowie października.

Tylko trzy kadry nie mają w swoich składach zawodników urodzonych po 1 stycznia 2000. Wśród nich… Francja, która słynie z promowania młodych piłkarzy. Żeby było lepiej najmłodszym zawodnikiem Trójkolorowych podczas Euro będzie Kylian Mbappe. Można sparafrazować, że jesteś tak dobry, jak twój najmłodszy piłkarz. Tutaj w końcu mowa o mistrzach świata i największej gwieździe zespołu.

Także Finowie nie będą mieli zawodnika urodzonego w 2000 roku lub później. Kilku młodych piłkarzy jest w kadrze Marku Kanervy, ale jest także siedmiu 30-latków, do których w trakcie turnieju dołączy jeszcze Rasmus Schuller – urodziny 18 czerwca. To podobny bilans do Polski, która również będzie miała ośmiu takich graczy. W naszym przypadku warto zauważyć, że niemal połowa podstawowego składu, to właśnie 30-latkowie! Ostatnim bez przedstawicieli najmłodszych są Austriacy. Kadra dość zbalansowana pod względem wieku, a największą grupę stanowią trzy roczniki – 1997, 1994 i 1992, które mają po czterech piłkarzy.

Młodość

Bardzo młodą kadrę przywiezie Senol Gunes z Turkami. Trzech graczy łapiących się do naszej listy najmłodszych, ale poza tym kolejna trójka z 1999 i 1998 rocznika. Gdyby odrzucić dwóch weteranów – Merta Gunoka(1989) i Buraka Yilmaza(1985) – najstarszym byłby Hakan Calhanoglu, który w lutym tego roku skończył zaledwie 27 lat!

Warto wyróżnić Anglików, którzy dzisiaj są jedną z najbardziej perspektywicznych reprezentacji w Europie. Nie dość, że dzisiaj mają duże szansę na to, by zgarnąć medale wielkich imprez, to jeszcze przyszłość wygląda bardzo dobrze dla nich. Kieran Trippier, Jordan Henderson i Kyle Walker to jedyni zawodnicy po 30-tce w kadrze Garetha Southgate’a. Aż czwórka graczy, którzy łapią się do naszego zestawienia to sporo, ponadto jest szerokie grono tych, którzy nie mieli tam daleko. Tercety rocznika 1999 i 1997. Zresztą nie sam wiek, a jakość piłkarzy robi tam największe wrażenie!

Starość, a może doświadczenie?

Na drugim biegunie reprezentacje Węgier i Szwecji. Wiemy, że nie pojedzie Dominik Szoboszlai, który byłby jednym z dwóch przedstawicieli młodych piłkarzy wśród Madziarów. Szkopuł w tym, że kadra Węgier liczy sobie aż jedenastu 30-latków, co jest drugim najgorszym wynikiem mistrzostw. Nie wróży to najlepiej, skoro mnóstwo czołowych piłkarzy jest bliżej końca reprezentacyjnej kariery niż początku. Szwedzi przebili Węgrów o jednego piłkarza, mając aż dwunastkę trzydziestolatków.

Na kogo warto zwrócić uwagę?

W gronie powołanych jest sporo piłkarzy, którzy jeszcze nie błysnęli przed całą Europą. Są jednak tacy, których każdy zna. Weźmy tutaj pod uwagę rówieśników Kacpra Kozłowskiego. Przecież jeszcze nie tak dawno temu Kozłowski rywalizował z Musialą czy Bellinghamem podczas Pucharu Syrenki w reprezentacji U17! Dzisiaj tamci są ważnymi postaciami w największych niemieckich klubach. Dodajmy Ozana Kabaka z Liverpoolu, Ryana Gravenbercha z Ajaksu, a także pozostałe angielskie gwiazdy – Phila Fodena i Jadona Sancho.

Pedri zadebiutował w Barcelonie rok temu, a od tamtej pory zdołał rozegrać ponad 50 meczów w pierwszym zespole Blaugrany i reprezentacji Hiszpanii! To dzisiaj prawdziwa gwiazda i gość, który ma być opoką Barcelony na wiele lat. Prawdopodobnie grałby w kadrze ze swoim rówieśnikiem i klubowym kolegą, ale Ansu Fati od wielu miesięcy zmaga się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi.

Warto także przyjrzeć się piłkarzom z nieco mniej medialnych reprezentacji. Wśród Ukraińców będą beneficjenci masowych zakażeń koronawirusem w Szachtarze i Dynamie Kijów. W ten sposób przecież do składów weszli Anatolij Trubin czy Illja Zabarnij, a dzisiaj trudno sobie wyobrazić bez nich największe ukraińskie kluby, podobnie jak reprezentacje. Ta jedzie może bez gwiazd na miarę Lewandowskiego u nas, ale z dużym potencjałem na przyszłość. W końcu mowa o złotym medaliście mundialu U20 sprzed dwóch lat!

Fani Bundesligi powinni śledzić Chorwacje pod kątem występów Josko Gvardiola. Środkowy obrońca latem przyjedzie do Lipska i mówi się, że to może być jeden z największych talentów, jakie puszcza w świat akademia Dinama Zagrzeb. W przypadku Czechów najgorętszym nazwiskiem będzie Adam Hlożek. W lipcu skończy dopiero 19 lat, a zagrał już ponad 80 meczów w dorosłym zespole Sparty Praga. Zresztą miniony sezon zakończył z 15. golami na koncie i tytułem króla strzelców – razem z Janem Kuchtą – ligi czeskiej! Euro może być okazją na podbicie ceny, która i tak powinna być bardzo wysoka. Rekord Tomasa Soucka sprzed roku mocno zagrożony, a mowa o ponad 16 milionach euro!

Uczestnicy Euro 2020 urodzeni w 2000 roku lub później:

Włochy: Giacomo Raspadori

Szwajcaria: Becir Omeragić

Turcja: Ridvan Yilmaz, Orkun Kokcu, Ozan Kabak

Walia: Rubin Colwill, Neco Williams, Dylan Levitt, Etham Ampadu, Ben Cabango

Belgia: Jeremy Doku

Dania: Mikkel Damsgaard

Rosja: Maksim Muchin

Holandia: Ryan Gravenberch, Jurrien Timber

Macedonia Północna: Darko Churlinow

Ukraina: Heorhij Sudakow, Illja Zabarnij, Anatolij Trubin

Chorwacja: Josko Gvardiol

Czech: Adam Hlożek, David Zima

Anglia: Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden, Jadon Sancho

Szkocja: Nathan Patterson, Billy Gilmour

Polska: Kacper Kozłowski, Kamil Piątkowski

Hiszpania: Pedri, Eric Garcia, Ferran Torres

Słowacja: Tomas Suslov

Szwecja: Dejan Kulusevski

Niemcy: Jamal Musiala

Węgry: Szabolcs Schon

Portugalia: Nuno Mendes