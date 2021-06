Węgry vs Portugalia – podsumowanie spotkania

W pierwszym wtorkowym meczu grup F, reprezentacja Węgier rywalizowała w Budapeszcie z Portugalią. Trzy bramki gości w końcówce sprawiły, iż po zwycięstwo w tym starciu sięgnęli aktualni mistrzowie Europy – Portugalczycy.

Od startu rywalizacji na murawie przeważali Portugalczycy. Już w 5. minucie goście mogli wyjść na prowadzenie, ale Diogo Jota nie zauważył dobrze ustawionego Cristiano Ronaldo. Piłkarz Liverpoolu wykonał strzał z gorszej pozycji. Zarówno Jota, jak i Ronaldo w pierwszej połowie byli bardzo nieskuteczni. Obaj Portugalczycy mieli swoje okazje, jednakże żaden z nich nie zdołał znaleźć drogi do bramki.

Reprezentacja Węgier skupiała się przede wszystkim na udaremnianiu ataków rywali i próbowała znaleźć swoją szansę przy kontratakach. Przed przerwą jedyna konkretna akcja gospodarzy miała jednak miejsce po stałym fragmencie gry, gdy uderzenie głową wykonał Szalai. Strzał węgierskiego napastnika był jednak zbyt słaby.

Konkretny plan

Na początku drugiej połowy Portugalczycy nie mogli stworzyć sobie dobrej okazji. Coraz śmielej do głosu dochodzili gospodarze, jednakże tutaj także brakowało konkretów. W 68. minucie dobry strzał z dystansu wykonał Bruno Fernandes, ale na posterunku był Peter Gulacsi, który zaliczył skuteczną interwencję.

Choć Portugalczycy utrzymywali się dłużej przy piłce, to przewaga w posiadaniu nie przynosiła mistrzom Europy żadnych korzyści. Co więcej, gospodarze w 81. minucie trafili do siatki, a gola strzelił Szabolcs Schon. Powtórki pokazały jednak, że 20-latek wcześniej był na spalonym. O sporym szczęściu może mówić Rui Patricio, który źle zachował się przy tej akcji i miałby tę bramkę na swoim koncie.

Trzy ciosy

Reprezentacja Portugalii dopięła swego w 84. minucie meczu. Po sporym zamieszaniu do piłki dobiegł Raphael Guerreiro, który wykonał strzał na bramkę Gulacsiego. Dodatkowo przy uderzeniu gracza BVB był rykoszet, efektem czego Gulacsi nie mógł skutecznie interweniować. Zaledwie dwie minuty później mieliśmy 2:0. Rzut karny wykorzystał Cristiano Ronaldo, który tuż przed końcem spotkania jeszcze raz trafił do siatki i ustalił wynik meczu na 3:0.

Węgry vs Portugalia – statystyki

Tak prezentują się statystyki z pierwszego wtorkowego meczu.

35% Posiadanie piłki 65% 5 Strzały 11 3 Strzały celne 7 313 Liczba podań 690 72% Celność podań 86% 10 Faule 15 2 Żółte kartki 1 0 Czerwone kartki 0 2 Spalone 1 0 Rzuty rożne 6

Węgry 0:3 Portugalia

0:1 84′ Guerreiro

0:2 87′ Ronaldo

0:3 90+2′ Ronaldo

