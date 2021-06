Finlandia vs Belgia – podsumowanie spotkania

Niespodzianki nie było. Chociaż przez długi czas Finowie skutecznie bronili się przed atakami Belgów, ostatecznie polegli. Po meczu dużo będzie się jednak mówić o decyzji sędziego.

Nie da się ukryć, że Belgowie przed tym spotkaniem byli zdecydowanym jego faworytem. Gdyby jednak Finowie wygrali z podopiecznymi Roberto Martineza, znaleźliby się na pierwszym miejscu w tabeli, co byłoby największą niespodzianką turnieju. Tak się jednak nie stało, chociaż przez długi czas turniejowi debiutanci znajdowali się na drugim miejscu w tabeli. Koniec końców, Finlandia nie zdobyła jednak z Belgią ani punktu i pożegnała się z mistrzostwami zajmując ostatnie miejsce.

Pierwsza połowa bez goli

Przejdźmy jednak do samego meczu. W pierwszej połowie Belgowie dominowali rywali, co można zauważyć w niemal wszystkich statystykach. Sam fakt, że Finowie nie mieli w tym czasie ani jednej sytuacji bramkowej, mówi sam za siebie. Swoich szans szukali Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne i Leandro Trossard, aczkolwiek żaden z zawodników nie skierował piłki do bramki Lukasa Hradecky’ego.

Niesłuszny spalony?

Do przełamania “Czerwonych Diabłów” doszło w drugiej połowie. W 65. minucie piłkę do bramki skierował Romelu Lukaku. Wówczas jednak sędzia Felix Brych po analizie VAR doszedł do wniosku, że napastnik Interu był na spalonym. Można mieć jednak wątpliwości do tej decyzji arbitra.

Belgowie zakończyli wielką przygodę Finów

W 74. minucie jednak otworzył się wynik na korzyść Belgów. Bramkę zdobył… Lukas Hradecky, od którego niefortunnie odbił się strzał. Z kolei siedem minut później na 2:0 podwyższył Romelu Lukaku, trafiając w prawy dolny róg bramki.

Po drugim trafieniu swoją sytuację miał jeszcze Eden Hazard, ale nie okazała się ona na tyle groźna, by móc jeszcze bardziej uwydatnić przewagę Belgów w tym spotkaniu. W doliczonym czasie emocje wzbudziło jeszcze wejście… kibica na murawę. Delikwent jednak szybko został usunięty z placu gry.

Dzięki zwycięstwu w trzecim meczu z rzędu, Belgowie awansowali do 1/8 finału Euro 2020 z pierwszego miejsca. Tymczasem Finlandia zakończyła rozgrywki na ostatniej pozycji w grupie, choć trzeba przyznać, że jak na debiutantów dość długo walczyli o grę w fazie pucharowej.

Finlandia – Belgia – statystyki

42% Posiadanie piłki 56% 2 Strzały 14 1 Strzały celne 7 448 Liczba podań 670 80% Celność podań 77% 10 Faule 11 0 Żółte kartki 0 0 Czerwone kartki 0 0 Spalone 2 0 Rzuty rożne 5

Finlandia – Belgia 0:2

0:1 Hradecky (sam.) 74’

0:2 Lukaku 81’