Niespodziewany kandydat na prezesa PZPN?!

Wielkimi krokami zbliżamy się do wyboru nowego prezesa PZPN. Do tej pory gotowość do wzięcia udziału w wyborach zgłosili Marek Koźmiński oraz Cezary Kulesza. Niewykluczone, że w wyścig o tę funkcję włączy się nowy, zaskakujący kandydat. To Józef Wojciechowski!

Dla byłego właściciela Polonii Warszawa udział w wyborach nie będzie niczym nowym. Przypomnijmy, że w 2016 roku Józef Wojciechowski stanął do walki ze Zbigniewem Bońkiem, jednakże ówczesny prezes PZPN bezapelacyjnie wygrał głosowanie, deklasując swojego konkurenta i otrzymując drugą kadencję.

Józef Wojciechowski zgłosi kandydaturę?

Jak informuje “Przegląd Sportowy”, Józef Wojciechowski najwidoczniej ma chęć ponownej walki o funkcję prezesa PZPN. Według wspomnianego źródła, były właściciel Polonii Warszawa rozważa udział w wyborach i tym samym zmierzyłby się z Markiem Koźmińskim oraz Cezarym Kuleszą.

Wybór nowego prezesa zaplanowano na 18 sierpnia 2021 roku.