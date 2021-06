Oficjalnie: Artur Sobiech piłkarzem Lecha Poznań

Artur Sobiech po półtora roku w Turcji wrócił do PKO Ekstraklasy. Trzynastokrotny reprezentant Polski podpisał kontrakt z Lechem Poznań.

Ostatnie półtora roku Artur Sobiech spędził w tureckim Fatih Karagümrük, występującym w tamtejszej Superlidze. W minionych rozgrywkach 31-latek wystąpił w 34 meczach, zdobywając dziewięć goli. Trzynastokrotny reprezentant Polski był tym samym drugim najlepszym strzelcem zespołu, który zakończył sezon na ósmej pozycji w lidze.

O powrocie do Polski mówiło się od tygodni

Umowa Sobiecha wygasała jednak z końcem czerwca i wszystko wskazywało na to, że piłkarz nie zostanie w Turcji. Już od kilku tygodni mówiło się o tym, że piłkarz może wrócić do Polski. Początkowo pojawiały się pogłoski o jego możliwym angażu w Rakowie Częstochowa. Ostatecznie 31-latek podpisał umowę z innym klubem.

Transfer do Lecha Poznań

Nowym zespołem byłego reprezentanta Polski będzie Lech Poznań. Artur Sobiech związał się z klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok.

– Cieszymy się, że dołącza do nas tak doświadczony napastnik, który pomoże nam wzmocnić rywalizację na tej pozycji. Artur będzie walczył o miejsce w składzie z dwójką naszych innych doświadczonych snajperów – Mikaelem Ishakiem i Aronem Johannssonem, a Filip Szymczak zostanie na rok wypożyczony do innego klubu, by zbierać cenne boiskowe minuty, o czym wkrótce będziemy informować – powiedział dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa w klubowym komunikacie.

