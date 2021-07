Oficjalnie: Jadon Sancho piłkarzem Manchesteru United

Jadon Sancho stal się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w letnim oknie transferowym. Anglik zamienił Borussię Dortmund na Manchester United, a koszt transferu wyniósł 85 milionów euro.

Jadon Sancho spędził w Manchesterze dwa lata. W latach 2015-2017 piłkarz występował bowiem w młodzieżowych zespołach Manchesteru City. W pierwszym zespole “Obywateli” jednak nie zadebiutował i nie miał perspektyw na to, by trafić do drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę. Dlatego pod koniec letniego okna transferowego w 2017 roku powędrował za niecałe osiem milionów euro do Borussii Dortmund.

Ten ruch okazał się dobry dla obu stron. W klubie z Zagłębia Ruhry Jadon Sancho spędził bowiem cztery lata. Przez ten czas piłkarz wystąpił w 137 meczach wszystkich rozgrywek, zdobywając 50 goli i zaliczając 64 asysty. W poprzednim sezonie wraz z Borussią sięgnął po Puchar Niemiec, do którego przyczynił się sześcioma bramkami, które zapewniły mu tytuł króla strzelców rozgrywek.

Sancho został “Czerwonym Diabłem”

Od ubiegłego roku było jednak głośno o tym, że Jadon Sancho może wrócić do Manchesteru. Tylko że nie do City, a do United. Już rok temu Anglik miał powędrować na Old Trafford, aczkolwiek kluby nie dogadały się wówczas w sprawie kwoty transferu. Wszystkie strony wróciły do rozmów jednak rok później i tym razem osiągnęły porozumienie.

Jadon Sancho podpisał z nowym klubem pięcioletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Manchester United zapłacił za niego 85 milionów euro, aczkolwiek w grę będzie wchodzić także 10 milionów euro bonusów. Anglik jest pierwszym letnim transferem “Czerwonych Diabłów”.