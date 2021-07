Szymon Czyż w Warcie Poznań. Niedawno zagrał w Lidze Mistrzów

Szymon Czyż zdecydował się zamienić Lazio na Wartę Poznań. 19-letni piłkarz podpisał z “Zielonymi” trzyletni kontrakt.

Szymon Czyż od siedemnastego roku życia występuje we Włoszech. W lipcu 2018 roku piłkarz opuścił akademię Lecha Poznań, dołączając do drużyny młodzieżowej Lazio. W ciągu trzech lat rozegrał w juniorach drużyny z Rzymu w 68 meczach, w których zdobył osiem goli i zaliczył sześć asyst.

Debiut w Lidze Mistrzów

W ubiegłym sezonie Szymon Czyż miał okazję zadebiutować w pierwszym zespole Lazio. Miało to miejsce w pojedynku Ligi Mistrzów z Club Brugge, podczas którego wszedł na boisko w 68. minucie. Od tamtej pory Simone Inzaghi kilka razy powoływał go do kadry meczowej, aczkolwiek liczba jego spotkań w barwach “Biancocelestich” zatrzymała się na jednym.

Powrót do Polski

W nadchodzących rozgrywkach 19-latek nie będzie już jednak występować w Lazio. Piłkarz zdecydował się na powrót do Polski, podpisując kontrakt z Wartą Poznań. Szymon Czyż związał się z klubem ekstraklasy trzyletnią umową.

Fot. Warta Poznań