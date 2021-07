Czechy vs Dania – podsumowanie spotkania

Dania trzecim półfinalistą Euro 2020. Podopieczni Kaspera Hjulmanda pokonali reprezentację Czech 2:1 w ćwierćfinałowym starciu i zameldowali się w kolejnej rundzie.

Można powiedzieć, że obecność obu drużyn w ćwierćfinale to duża niespodzianka. O ile Duńczycy w starciu z Walią w 1/8 finału byli faworytami, po Czechach mało kto się spodziewał wyeliminowania Holandii. Warto jednak dodać, że oba państwa mają na koncie już sukcesy w mistrzostwach Europy. Dania sięgnęła bowiem po trofeum w 1992 roku, natomiast Czesi (jako element Czechosłowacji) osiągnęli ten sam sukces w 1976 roku. Od tamtej pory już jednak wiele lat minęło.

Dania okazała się lepsza

Minimalnie większe szanse eksperci i bukmacherzy przed tym meczem dawali Danii. I koniec końców, to właśnie zespół jednego z gospodarzy Euro awansował do kolejnej rundy. Już na początku Duńczycy objęli prowadzenie. Po wrzutce z rzutu rożnego wynik meczu otworzył bowiem Thomas Delaney, który znalazł miejsce pod bramką Tomasa Vaclika. Co więcej, w końcówce pierwszej połowy podopieczni Kaspera Hjulmanda jeszcze podwyższyli na 2:0. Swojego trzeciego gola w turnieju zdobył Kasper Dolberg, który był jednym z głównych bohaterów starcia z Danią.

Po przerwie Czesi jednak rzucili się do ataku. Już w pierwszej minucie nasi południowi sąsiedzi znaleźli się w polu karnym rywali. Co jednak nie udało się wtedy, udało się kilka minut później. W 49. minucie bramkę kontaktową zdobył bowiem Patrik Schick, który liczbą bramek na tym turnieju zrównał się z Cristiano Ronaldo.

Chociaż więcej goli w tym meczu już nie zobaczyliśmy, w spotkaniu nie zabrakło dramaturgii. Dwukrotnie próbował błysnąć wprowadzony w drugiej połowie Yussuf Poulsen, który dwa razy przebiegł z piłką pół boiska. Najpierw jednak jego rozegranie do jednego z kolegów wstrzymało grę Duńczyków, dzięki czemu Czesi mieli czas, by lepiej się ustawić. Z kolei później piłkarz RB Lipsk już sam próbował strzelać, aczkolwiek z jego celnym strzałem z łatwością poradził sobie Tomas Vaclik.

Kto będzie rywalem Duńczyków w półfinale Euro 2020?

Dzięki zwycięstwu 2:1 z Czechami, reprezentacja Danii zameldowała się w półfinale mistrzostw Europy. Rywalami podopiecznych Kaspera Hjulmanda w kolejnej rundzie będzie zwycięzca drugiego sobotniego starcia, Ukraina-Anglia. Następny pojedynek Duńczyków odbędzie się 7 lipca na Wembley

Czechy – Dania – statystyki

Czechy – Dania 1:2

0:1 Delaney 5’

0:2 Dolberg 42’

1:2 Schick 49’