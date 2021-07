🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic – Midtjylland 🇩🇰 Typy, kursy (20.07.2021)

W ramach kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w, Celtic zmierzy si臋 w dwumeczu z Midtjylland. Pierwszy pojedynek tych ekip zostanie rozegrany w Glasgow.

Celtic – Midtjylland zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Celtic rozpoczyna zmagania o udzia艂 w fazie grupowej Ligi Mistrz贸w. W ramach przygotowa艅 do nowego sezonu, szkocki klub rozegra艂 cztery mecze towarzyskie, notuj膮c dwa zwyci臋stwa, jeden remis i jedn膮 pora偶k臋. Wygrane potyczki przypadaj膮 na starcia z Sheffield Wednesday oraz Charltonem. Remis to z kolei mecz z Bristol City, a pora偶ka to spotkanie z Preston.

Dla ekipy Midtjylland r贸wnie偶 b臋dzie to pierwszy mecz w eliminacjach do LM. Du艅ski zesp贸艂 ma za sob膮 pierwsze spotkanie nowego sezonu Superligi. Pi艂karze Midtjylland do艣膰 niespodziewanie przegrali na w艂asnym obiekcie z Odense 1:2.

Do tej pory Celtic nie mia艂 okazji rywalizowa膰 z Midtjylland.

Celtic – Midtjylland kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Celtic. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.95. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.45. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 3.85.

Celtic – Midtjylland fakty meczowe

Celtic wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Pi艂karze Midtjylland zanotowali dwie pora偶ki w pi臋ciu ostatnich starciach

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w zawodnicy Midtjylland tracili minimum jednego gola

Celtic – Midtjylland typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki.

Celtic – Midtjylland | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.82 @ LV BET聽

Celtic – Midtjylland | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.12 @ LV BET聽