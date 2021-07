Polacy w Serie A. Transferowe spekulacje #3

Okienko transferowe we włoskiej ekstraklasie trwa w najlepsze. Kilku naszych przedstawicieli w Serie A już zmieniło kluby lub są bliscy przeprowadzki. W trzeciej odsłonie cyklu weźmiemy przede wszystkim pod lupę zawodników, którzy podczas ubiegłej kampanii występowali na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej.

W poprzednim odcinku skupiliśmy się przede wszystkim na sytuacji naszych defensorów. Bliski zmiany klubu jest Sebastian Walukiewicz. Poruszyliśmy także tematy przyszłości Arkadiusza Recy oraz Pawła Dawidowicza. O tym można przeczytać pod poniższym linkiem.

Stabilizacja

Przed podjęciem tematu zawodników, którzy ubiegły sezon spędzili w Serie B, skupimy się najpierw na piłkarzu mającym spore doświadczenie na najwyższym szczeblu we Włoszech. Jest nim nie kto inny, a Bartosz Bereszyński. 29-latek zanotował całkiem udaną kampanię 2020/2021, w której zaliczył 31 występów w Serie A, zdobywając jedną bramkę.

Gol przypada na zremisowany 2:2 mecz z Cagliari. W trakcie tych rozgrywek Bartosz Bereszyński rozegrał sześć ligowych spotkań w roli kapitana zespołu. Tę funkcję Bereszyński pełnił w potyczkach z Benevento, Fiorentiną, Veroną, Sassuolo, Romą oraz Interem.

Choć w Sampdorii nastąpiła zmiana na ławce trenerskiej, gdyż odchodzącego z klubu Ranieriego zastąpił Roberto D’Aversa, to trudno na ten moment wyobrazić sobie, by Bereszyński stracił miejsce w składzie. Sam 29-latek zapewne nie myśli także o zmianie klubu. Aktualna umowa defensora obowiązuje do 2023 roku.

Szansa na występy w Serie A

Podczas sezonu 2020/2021, Szymon Żurkowski reprezentował barwy Empoli. Razem z zespołem, polski pomocnik zdołał wywalczyć pierwsze miejsce w Serie B, które naturalnie premiowało awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Sam Żurkowski miał dość spory udział w tym sukcesie. 23-latek zanotował łącznie 25 występów w lidze, strzelając dwie bramki. Nic dziwnego, że zarząd Empoli zasiadł do rozmów z Fiorentiną w sprawie kolejnego wypożyczenia.

Jak informował jakiś czas temu Nicolo Schira, a także potwierdził we wtorek Tomasz Włodarczyk, Szymon Żurkowski zostanie w zespole beniaminka Serie A na sezon 2021/2022. Dodatkowo Empoli zagwarantowało sobie opcję wykupu pomocnika. Jest to z pewnością dobry ruch dla samego piłkarza. Żurkowski miał znikome szanse, by wywalczyć sobie jakąkolwiek pozycję we Florencji. Tymczasem Empoli powinno zagwarantować zawodnikowi kilkanaście, a może nawet i więcej, występów w samym Serie A.

Umowa Żurkowskiego z Fiorentiną obowiązuje jeszcze przez trzy lata, więc w przypadku braku wykupu ze strony Empoli, Viola nie staną pod ścianą w kontekście sprzedaży 23-latka.

Rozstanie z Weroną?

Do Verony po rocznym wypożyczeniu wrócił Mariusz Stępiński, który w trakcie sezonu 2020/2021 strzelił 9 bramek oraz zanotował 3 asysty dla ekipy Lecce. Zespół ze Stadio Via del Mare zajął na koniec rozgrywek czwarte miejsce i tym samym walczył w play-offach. Piłkarze Lecce przegrali jednak dwumecz z Venezią i tym samym przełożyli marzenia o awansie na kolejny rok.

Taki obrót zdarzeń raczej wykluczył rozmowy Lecce z Veroną w sprawie definitywnego transferu Stępińskiego. Co ciekawe, pod koniec czerwca włoski dziennikarz Nicolo Schira donosił, iż zainteresowanie polskim napastnikiem wykazuje zespół Young Boys. Od tego momentu minęło sporo czasu, ale w tym temacie nie pojawiły się żadne konkrety.

Stępiński związany jest z Veroną do 2024 roku, więc żadna sprzedaż nie wydaje się konieczna. Pozostaje pytanie, czy 26-latek w ogóle otrzyma szanse na odbudowę swojej pozycji w klubie. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym Mariusz Stępiński uda się na kolejne wypożyczenie.

Trójka z Salernitany

Drugie miejsce na koniec zmagań Serie B zajęła Salernitana, w której mieliśmy aż trzech Polaków. O kim mowa? To Tomasz Kupisz, Paweł Jaroszyński oraz Patryk Dziczek. Czy chociażby jednego z nich będziemy mieli okazję oglądać w Serie A podczas sezonu 2021/2022?

Odpowiadamy krótko – tak. Salernitana osiągnęła bowiem porozumienie z Genoą w sprawie ponownego wypożyczenia Jaroszyńskiego. Można przypuszczać, że 26-letni defensor nieraz pojawi się na boiskach włoskiej ekstraklasy. W szczególności, że Salernitana ma opcję wykupu piłkarza, która stanie się obligatoryjna, gdy spełnione zostaną określone warunki.

W kontekście pozostałej dwójki informacje nie są już tak pozytywne. Z klubu nie docierają żadne informacje w sprawie aktualnego stanu zdrowia Patryka Dziczka. Pod koniec lutego 23-latek stracił przytomność podczas meczu z Ascoli. Tomasz Kupisz z kolei najprawdopodobniej trafi do Pordenone.

Co dalej?

Całkiem niedawno umowę z Genoą podpisał Aleksander Buksa. Na ten moment nie wiadomo, czy 18-latek zostanie ostatecznie włączony do pierwszego zespołu, czy trafi na wypożyczenie. Warto pamiętać, iż w zespole z Genui mamy jeszcze jednego Polaka. To Filip Jagiełło. Środkowy pomocnik ubiegły sezon spędził na wypożyczeniu w Brescii, rozgrywając bardzo udaną kampanię.

Jagiełło zaliczył bowiem 34 występy, strzelając 6 goli oraz notując 5 asyst. 23-latek pomógł swojej drużynie w wywalczeniu siódmego miejsca, które oznaczało walkę o awans w play-offach. Brescia przegrała jednak mecz z Cittadellą 0:1. Czy dobre występy środkowego pomocnika zostaną docenione przez Genoę? Na ten moment nie ma żadnych konkretów w sprawie przyszłości zawodnika. Pod koniec czerwca pojawiła się informacja od Tuttomercato, iż zainteresowanie 23-latkiem wykazuje Monza, jednakże od tego momentu temat ewentualnego wypożyczenia nie został ponownie poruszony.