Polska vs Reszta Świata: Ruszyła Ekstraklasa!

Za nami inauguracyjna kolejka sezonu 2021/2022. Trochę czekaliśmy na powrót naszej ulubionej ligi. Nareszcie wróciła Ekstraklasa, a wraz z nią wracamy i my. Co kolejkę będziemy prezentować podsumowanie w ramach cyklu Polska vs Reszta Świata z Noblebet.

W każdym meczu sprawdzamy, ilu Polaków oraz ilu obcokrajowców przebywało na boisku. Dlaczego? Żeby sprawdzić czy mamy więcej naszych, czy bardziej internacjonalizujemy ligę.

Termalica – Stal

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 17

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 22/30

Lech – Radomiak

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/30

Górnik Łęczna – Cracovia

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/32

Jagiellonia – Lechia

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/29

Legia – Wisła Płock

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/32

Piast – Raków

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/32

Śląsk – Warta

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/31

Pogoń – Górnik Zabrze

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/30

Wisła Kraków – Zagłębie

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/32