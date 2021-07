Polacy w Serie A. Transferowe spekulacje #4

Czas na czwartą, ostatnią odsłonę odsłonę naszego mini cyklu, w którym bierzemy pod lupę wszystkich polskich zawodników reprezentujących kluby z Serie A. Nadszedł czas na przeanalizowanie sytuacji trzech piłkarzy. To Piotr Zieliński, Karol Linetty oraz Nicola Zalewski.

Moment odpowiedni, ale czy potrzebny?

Piotr Zieliński ma za sobą naprawdę udaną kampanię. 27-latek od kilku sezonów nie schodził z pewnego poziomu, ale w trakcie rozgrywek 2020/2021 w końcu dołożył to, co jest niezwykle istotne w kontekście jego pozycji, czyli liczby. W samej Serie A Piotr Zieliński zanotował 8 trafień oraz 11 asyst.

Dokładając do tego także dwie bramki i jedno ostatnie podanie w Lidze Europy oraz asystę w Pucharze Włoch, Statystyki reprezentanta Polski były zatem imponujące. Dodatkowo, choć “Biało-Czerwoni” zaliczyli słabe mistrzostwa Europy, to kibice i eksperci nie mogli mieć większych pretensji w kontekście postawy tego pomocnika w trakcie wielkiej imprezy. Te aspekty sprawiły, że o Piotrze Zieliński na rynku transferowym ponownie zrobiło się bardzo głośno.

Po raz kolejny Zieliński był łączony z przenosinami do Premier League, ale teraz w kontekście 26-latka nie wymieniano najczęściej Liverpoolu, a Manchester City. Takie spekulacje z pewnością mogły schlebiać samemu zawodnikowi. Mając także na uwadze kilka lat spędzonych w Serie A i tym samym spore doświadczenie na włoskich boiskach, kolejny krok w karierze wydawał się całkiem rozsądnym ruchem.

Trudno jednak spodziewać się, by Zieliński opuści Neapol. Reprezentant Polski dobrze czuje się w obecnym zespole, a Luciano Spalletti – nowy trener Napoli liczy na naszego pomocnika. Szkoda jedynie, że nie będziemy mieli okazji obserwować Zielińskiego w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jak wiadomo, zawodnicy Napoli zajęli piąte miejsce na koniec kampanii 2020/2021 i tym samym będą rywalizować w fazie grupowej Ligi Europy.

Bez ruchu

Na żaden transfer nie powinniśmy się nastawiać w kontekście Karola Linettego. Po pierwsze, 26-letni pomocnik zmienił klub w 2020 roku, przenosząc się z Sampdorii do Torino i podpisując z turyńskim zespołem czteroletni kontrakt. Po drugie, Linetty ma po prostu za sobą słaby sezon i trudno oczekiwać, by zrobił krok do przodu. Co więcej, bardziej możliwy wydawałby się regres w kontekście poziomu klubu.

Co prawda Torino zajęło na koniec ubiegłej kampanii dopiero siedemnaste miejsce, ale jest to drużyna, która ma możliwości, by być w górnej części tabeli. Sam Linetty miał spore problemy z regularną grą w trakcie drugiej części sezonu. Wystarczy powiedzieć, że 26-latek rozegrał od pierwszej minuty raptem jedno z osiemnastu ostatnich ligowych spotkań.

Gdy z klubem pożegnał się Marco Giampaolo, pozycja reprezentanta Polski drastycznie spadła. Karol Linetty musi zatem skupić się na odbudowie swojej roli w drużynie.

Co zadecyduje Mourinho?

Końcem ubiegłego sezonu w polskich oraz włoskich mediach przewinął się temat Nicoli Zalewskiego, który zaliczył udane debiuty w Lidze Europy oraz Serie A. W Rzymie nastąpiły spore zmiany. Szkoleniowcem zespołu został nie kto inny, a Jose Mourinho, który tym samym powrócił do Włoch po jedenastu latach.

Od razu w kontekście przyszłości Zalewskiego zapaliła się lampka. Jak wiadomo, Jose Mourinho miał w przeszłości różne relacje z młodymi piłkarzami. Portugalczyk potrafił rozwinąć m.in. Scotta McTominaya. Zdarzało się, że u utytułowanego szkoleniowca kilku młodych graczy przepadało.

19-latek daje jednak argumenty, by otrzymać szansę w pierwszym zespole podczas sezonu 2021/2022. Zalewski zagwarantował Romie zwycięstwo w sparingu z Triestiną. Polak popisał się także genialną asystą w rywalizacji z Debrecen.

Trudno na ten moment powiedzieć, jaka będzie przyszłość młodego zawodnika Romy. Jedno wydaje się natomiast pewne. Nicola Zalewski powinien zacząć regularnie grać w dorosłej piłce. Pozostaje pytanie, czy zagwarantuje to 19-latkowi Roma, czy Nicola Zalewski będzie musiał przygotować się na wypożyczenie do klubu z Serie A czy Serie B.

Całkiem realnym i rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wypożyczenie do klubu z zaplecza włoskiej ekstraklasy, który zagwarantuje mu występy w wyjściowym składzie. Przy takim scenariuszu, Zalewski zyska w trakcie sezonu 2021/2022 bardzo cenne i potrzebne doświadczenie.