Już w najbliższą środę Legia Warszawa zagra w III rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Rywalem mistrza Polski będzie chorwacki hegemon – Dinamo Zagrzeb. Wiemy już także na kogo może trafić warszawski zespół w przypadku awansu do kolejnej rundy, zwanej fazą play-off.

Przeciwnikiem wygranego z polsko-chorwackiej rywalizacji będzie triumfator dwumeczu Crvena zvezda – Sheriff Tiraspol. Nie ma wątpliwości, że faworytem w tej parze będą Serbowie.

Drugie losowanie

AKTUALIZACJA: Legia Warszawa poznała także potencjalnego rywala w IV rundzie eliminacji do Ligi Europy. Jeśli odpadnie z Dinamem Zagrzeb, wówczas zagra albo z Ferencvarosem, albo Slavią Praga. W tym wypadku akurat chodzi o przegranego.

Po wyeliminowaniu Bodo/Glimt i Flory Tallin jedno jest pewne. Legia Warszawa zagra jesienią w fazie grupowej. W przypadku dwóch kolejnych porażek – w III rundzie LM i IV rundzie LE – trafi do Ligi Konferencji Europy. To oznacza, że warszawianie do meczów na krajowym podwórku, muszą doliczyć jeszcze 10 europejskich konfrontacji w 2021 roku!