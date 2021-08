🇨🇿 Celtic – Jablonec 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (12.08.2021)

Za nami niezwykle ciekawe 90 minut i połowa starcia szkocko-czeskiego. Celtic – Jablonec może hitem nie jest, ale małym rewanżem za Euro 2020. Bliżej awansu do IV rundy kwalifikacji zdecydowanie The Bhoys.

Celtic – Jablonec zapowiedź (czwartek, 20:45)

Przed tygodniem fani zebrani w Jabloncu nad Nysą obejrzeli kapitalne zawody. Aż sześć goli musiało zrobić wrażenie. Dla gospodarzy jednak nie było to najlepsze popołudnie. Wynik 2:4 może nie zamyka im drogi do ostatniej rundy kwalifikacji. Tym bardziej wobec zlikwidowanej zasady goli na wyjeździe. Mimo wszystko mocno utrudnia kwestie awansu i raczej ich szansę na dzisiaj nie prezentują się wysoko. Tym bardziej że mają spore kłopoty w defensywie. W ostatnich trzech spotkaniach – licząc ligę i puchary – stracili aż 9 goli!

Celtic po słabszym początku, ostatnie dwa mecze może doliczyć do udanych. Najpierw 4:2 na czeskiej ziemi. W weekend zaś pierwsza ligowa wygrana. Od razu zbili Dundee 6:0. Być może to będzie nowy klub Josipa Juranovicia, więc Chorwat zapewne ogląda jak sobie radzą The Bhoys, którzy są wyraźnym faworytem rewanżu oraz bliscy awansu.

Celtic – Jablonec kursy bukmacherskie

Celtic wygra, kurs: 1,37

Jablonec wygra, kurs: 7,30

Remis, kurs: 5,20

Celtic – Jablonec fakty meczowe

W pierwszym meczu Celtic wygrał 4:2

Szkoci po słabym początku, teraz także wygrał w lidze – 6:0 z Dundee

Jablonec w miniony weekend zremisował z Bohemiansem Praga 2:2. Tym samym w ostatnich trzech meczach stracił aż 9 goli

Celtic – Jablonec typy

Czesi preferują wesoły futbol. Na awans będzie trudno się spiąć. Ale jednego gola powinni przynajmniej strzelić, a Celtic u siebie słabszy nie będzie.

Typ: Obie strzelą @ 1,72