Paulo Sousa ogłosił powołania na wrześniowe mecze reprezentacji Polski

Poznaliśmy listę zawodników, których Paulo Sousa zdecydował się powołać na wrześniowe mecze reprezentacji Polski z Albanią, San Marino i Anglią. Na najbliższym zgrupowaniu pojawi się między innymi pominięty przy selekcji na Euro 2020 Sebastian Szymański. Portugalski selekcjoner podjął też decyzję co do tego, kto zajmie miejsce Łukasza Fabiańskiego, który zakończył reprezentacyjną karierę.

Obyło się bez większych niespodzianek. Paulo Sousa nie traci zaufania do piłkarzy, których powołał na Euro 2020 i w kadrze na spotkania z Albanią (2.09), San Marino (5.09) i Anglią (8.09) znaleźli się niemal wszyscy zawodnicy, którzy reprezentowali nasz kraj na ostatnich mistrzostwach. Jednocześnie Portugalczyk wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu kibiców i dziennikarzy, którzy domagali się szansy dla reprezentującego barwy Dinama Moskwa – Sebastiana Szymańskiego. Po raz ostatni Szymański, przywdział biało-czerwone barwy w marcowym spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata z Węgrami.

W miejsce Łukasza Fabiańskiego, który zakończył reprezentacyjną karierę Sousa zdecydował się powołać Bartłomieja Drągowskiego, natomiast na liście rezerwowej znalazł się Radosław Majecki. W kadrze nie zabrakło też miejsca dla powracającego po kontuzji Krzysztofa Piątka, a na swoją szansę zapracował napastnik New England Revolution Adam Buksa. Okazję na debiut w dorosłej reprezentacji ma przed sobą również 19-letni piłkarz AS Romy – Nicola Zalewski. W porównaniu do listy piłkarzy powołanych na Euro 2020 w kadrze zabraknie jedynie Przemysława Płachety oraz Jakuba Świerczoka.

Powołani zawodnicy

Pełne zestawienie piłkarzy powołanych przez Paulo Sousę przedstawia się następująco:

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Fiorentina)

Łukasz Skorupski (FC Bologna)

Wojciech Szczęsny (Juventus)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC)

Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria)

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona)

Kamil Glik (Benevento)

Michał Helik (Barnsley FC)

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów)

Tymoteusz Puchacz (Union Berlin)

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa)

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (RC Lens)

Kamil Jóźwiak (Derby County)

Mateusz Klich (Leeds United)

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin)

Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar)

Karol Linetty (FC Torino)

Jakub Moder (Brighton&Hove Albion)

Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa)

Nicola Zalewski (AS Roma)

Piotr Zieliński (FC Napoli)

Napastnicy:

Adam Buksa (New England Revolution)

Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

Krzysztof Piątek (Hertha BSC)

Karol Świderski (PAOK Saloniki)