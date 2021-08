🇲🇩 Sheriff – Dinamo 🇭🇷 Typy, kursy (17.08.2021)

Polscy kibice mogli liczyć, że dzisiaj to właśnie Legia zagra pierwszy mecz o fazę grupową Ligi Mistrzów. Tymczasem Dinamo Zagrzeb przyjeżdża do Naddniestrza na spotkanie z Sheriffem Tiraspol. Faworytem będą oczywiście Chorwaci, ale przedstawiciel Mołdawii pokazał już, że nie można go lekceważyć.

Sheriff – Dinamo zapowiedź (wtorek, 21:00)

Ekipa z Mołdawii to jedna z niespodzianek kwalifikacji do Ligi Mistrzów. O ile wyeliminowanie albańskie Teuty oraz ormiańskiego Alaszkiertu było obowiązkiem, o tyle ostatnia runda to już wynik ponad stan. Tak trzeba nazwać ogranie Crvenej zvezdy Belgrad. Serbowie w ostatnich latach regularnie meldowali się w fazach grupowych Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a tu klops. Sheriff najpierw zremisował 1:1 w Belgradzie. Przed tygodniem awans zapewnił duet… Kolumbijczyków. Z rzutu wolnego dośrodkował Frank Castaneda, a gola strzelił Danilo Arboleda. W ten sposób nie doszło do zapowiadanego i wyczekiwanego spotkania elektryzującego całe Bałkany.

Dinamo Zagrzeb miało spore kłopoty, ale ostatecznie awansowało do fazy play-off. Chorwaci zanim zagrali z Legią, wcześniej bez większych kłopotów eliminowali Valur Reykjavik oraz Omonie Nikozja. Dopiero dwumecz z warszawskim klubem był dla nich trudnym sprawdzianem. 1:1 w Zagrzebiu oraz wymęczone 1:0 w Warszawie. Nie był to idealny dwumecz, ale jakoś udało im się przepchnąć do kluczowej fazy eliminacji.

Co ważne jedni i drudzy są pewni awansu do fazy grupowej Ligi Europy. Teraz jednak zechcą zapewne zgarnąć pełną pulę i mnóstwo pieniędzy. A te zagwarantuje tylko awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Sheriff – Dinamo nasze typy

Gospodarze zapewne będą chcieli wypracować sobie jakąkolwiek zaliczkę przed rewanżem w Zagrzebiu. Stąd typy nieco w ich stronę. Jeden na gole z obu stron, a drugi na remis lub wygraną Sheriffa. Dinamo już w dwumeczu z Legią pokazało, że nie jest takie straszne, jak je wcześniej przedstawiano.

Sheriff – Dinamo | Typ: 1X @ 1,98 Noblebet

Sheriff – Dinamo | Typ: Obie strzelą @ 2,05 Noblebet

Sheriff – Dinamo kursy bukmacherów

Noblebet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Sheriff wygra, kurs: 4,75

Dinamo wygra, kurs: 1,92

Remis, kurs: 3,35

Zarejestruj się w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozytów do 2000 zł. Po rejestracji przez pierwszy miesiąc grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

Sheriff – Dinamo fakty meczowe