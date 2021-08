Wolverhampton – Tottenham 🇬🇧 Typy, kursy (19.08.2021)

Nuno Espirito Santo wraca na Molineux Stadium szybciej ni偶 mo偶na si臋 by艂o spodziewa膰. By艂y trener Wolverhampton pojawi si臋 ju偶 jednak w nowej roli, gdy偶 Portugalczyk zosta艂 przed sezonem mianowany menad偶erem Tottenhamu. Teraz wraz ze swoim nowym zespo艂em zmuszony b臋dzie stawi膰 czo艂a dru偶ynie Wilk贸w. Dru偶ynie, kt贸ra w sporej cz臋艣ci jest jego autorskim projektem.聽

Wolverhampton – Tottenham zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Nowy sternik Wolverhampton – Bruno Lage – nie zaliczy艂 najlepszego pierwszego dnia w pracy. W pierwszej kolejce Wilki uleg艂y Leicester 1:0. Mimo 偶e w kontek艣cie ca艂ego spotkania dru偶yna prowadzona przez portugalskiego menad偶era sprawia艂a wra偶enie konkretniejszej, to jednak w kluczowym momencie przys艂owiow膮 r贸偶nic臋 zrobi艂 superstrzelec Lis贸w Jamie Vardy. Mecz z Tottenhamem zapowiada si臋 na jeszcze trudniejszy, bowiem teraz obro艅cy Wolves b臋d膮 musieli okie艂zna膰 powracaj膮cego do trening贸w Harry’ego Kane’a oraz Hueng-min Sona, kt贸ry pod nieobecno艣膰 angielskiego napastnika z powodzeniem potrafi wej艣膰 w jego buty.

Kane i Son to jednak nie jedyne atuty Tottenhamu. W pierwszym spotkaniu sezonu Koguty poradzi艂y sobie bowiem z Manchesterem City, aktualnym mistrzem Anglii, kt贸ry jednocze艣nie jest jednym z najwi臋kszym faworyt贸w do tego tytu艂u w obecnym sezonie. Z Manchesterem City wzmocnionym Jackiem Grealishem – rekordowym transferem The Citizens. To wszystko w kontek艣cie plotek m贸wi膮cych, 偶e Harry Kane pragnie desperacko opu艣ci膰 p贸艂nocny Londyn, by przenie艣膰 si臋 w艂a艣nie do City. Pod nieobecno艣膰 rzeczonego Kane’a pierwsze skrzypce zagra艂 w艂a艣nie Son, dzielnie wspierany przez Bergwijna, kt贸ry zaliczy艂 jeden z najlepszych wyst臋p贸w w barwach Kogut贸w. Czy Tottenhamowi uda si臋 wyj艣膰 zwyci臋sko z kolejnej ligowej potyczki?

Wolverhampton – Tottenham kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Wolverhampton wygra spotkanie, kurs: 3.15

Remis, kurs: 3.05

Tottenham wygra spotkanie, kurs: 2.45

Wolverhampton – Tottenham fakty meczowe

Tottenham zmierzy si臋 z dru偶yn膮, kt贸r膮 ich obecny menad偶er trenowa艂 przez ostatnie cztery sezony

W ostatnich pi臋ciu spotkaniach tych dru偶yn Tottenham i Wolves triumfowali dwukrotnie, raz pad艂 remis

W ostatnich siedmiu wyjazdowych spotkaniach ligowych Tottenham triumfowa艂 tylko dwa razy

Wolverhampton – Tottenham nasze typy

Wolverhampton – Tottenham | Typ: Remis 3.05 @ BETFAN

Wolverhampton – Tottenham | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.87 @ BETFAN