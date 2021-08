Rafał Gikiewicz skreślony przez Paulo Souse!

Przed chwilą karierę reprezentacyjną skończył Łukasz Fabiański. Teraz Paulo Sousa ogłosił, że Rafał Gikiewicz nie będzie powoływany do kadry! Dla 33-latka to prawdopodobnie koniec marzeń o występach z orzełkiem na piersi.

Poniedziałkowa konferencja prasowa selekcjonera reprezentacji Polski przyniosła zaskakującą deklarację. – Nie jest na naszym radarze. Myślimy o przyszłości. Wszyscy bramkarze, których obserwujemy, są lepsi niż on – powiedział Portugalczyk. To czytelny znak, że Paulo Sousa chce stawiać na młodszych golkiperów.

Selekcjoner przyznał tak, że bez względu na ostatnie zawirowania numerem jeden jest Wojciech Szczęsny. Ponadto wymieniał kolejne cztery nazwiska, na które obecnie zwraca najmocniej uwagę. Mowa o Bartłomieju Drągowskim i Łukaszu Skorupskim. Trudno się dziwić, skoro właśnie tercet bramkarzy z Serie A został powołany na wrześniowe zgrupowanie.

Ponadto w bliskim kręgu zainteresowań Paulo Sousy znajdują się dwaj młodzi bramkarze. Wspominał o Radosławie Majeckim oraz Kamilu Grabarze. Pierwszy może jednak mieć kłopoty z regularną grą w AS Monaco. Mimo że Majecki wystąpił w meczu eliminacji do Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck.

Rafał Gikiewicz może być niepocieszony

“Giki” może być niezadowolony z decyzji selekcjonera. W końcu mowa o podstawowym bramkarzu drużyn Bundesligi. W sezonie 2019/2020 rozegrał 33 mecze dla Unionu Berlin, a w poprzednich rozgrywkach komplet – 34 – spotkania w Augsburgu. Nowy sezon również rozpoczął jako bezdyskusyjny numer jeden. Trzeba jednak przyznać, że nie może go uznać – póki co – do udanych. Cztery mecze i 10 wpuszczonych goli. Zwłaszcza jedno wyjście za pole karne w meczu z Bayerem Levekursen trzeba zapisać na jego konto.

Rafał Gikiewicz skończy w tym roku 34 lata, a jego bilans w reprezentacji to… zero meczów. Był powołany na czerwcowe zgrupowanie w 2019 roku. Wtedy jednak spotkania z Izraelem i Macedonią Północną oglądał z ławki jako trzeci bramkarz. Co ciekawe gdyby wszedł do bramki, zagrałby z numerem… 1.