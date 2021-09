🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿 Irlandia Północna – Szwajcaria 🇨🇭 Typy, kursy (8.09.2021)

Wci膮偶 niepokonana w grupie C reprezentacja Szwajcarii zmierzy si臋 w 艣rod臋 z Irlandi膮 P贸艂nocn膮 w meczu eliminacji do mistrzostw 艣wiata. W przypadku zwyci臋stwa, Szwajcarzy znajd膮 si臋 w komfortowej sytuacji w walce o awans na mundial. Znajd膮 si臋 o zaledwie punkt za W艂ochami, kt贸rzy maj膮 na koncie o jeden mecz wi臋cej.聽

Irlandia P贸艂nocna – Szwajcaria zapowied藕 (艣roda, 20:45)

W przypadku pora偶ki ze Szwajcarami szanse Irlandii P贸艂nocnej na awans na mistrzostwa 艣wiata spadn膮 do czysto matematycznych. Co prawda i Szwajcaria i Irlandia P贸艂nocna maj膮 rozegrane o dwa mecze mniej od swoich rywali, jednak zdecydowanymi faworytami, zar贸wno w tym meczu, jak i do awansu na mundial s膮 Szwajcarzy. Podopieczni Murata Yakina maj膮 na koncie dwa zwyci臋stwa z Litw膮 i Bu艂gari膮, a tak偶e bezbramkowy remis z W艂ochami. Stawia ich to w dogodnej sytuacji w walce nawet o pierwsze miejsce w grupie. By zwi臋kszy膰 swoje szanse na ko艅cowy sukces Szwajcarzy potrzebuj膮 jednak zwyci臋stwa z Irlandi膮 P贸艂nocn膮.

Irlandczycy z p贸艂nocy nie s膮 faworytem tego starcia. Jedyne zwyci臋stwo w grupie odnie艣li z reprezentacj膮 Litwy, zremisowali z Bu艂gari膮 i ulegli 2:0 W艂ochom. W dotychczasowych meczach zdecydowanie lepiej prezentowali si臋 Szwajcarzy. Jedynej przewagi Irlandia P贸艂nocna mo偶e upatrywa膰 w tym, 偶e 艣rodowe spotkanie rozegraj膮 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e o jakiekolwiek punkty b臋dzie w tym meczu niezwykle trudno.

Irlandia P贸艂nocna – Szwajcaria nasze typy

Wed艂ug bukmacher贸w zdecydowanym faworytem tego spotkania jest reprezentacja Szwajcarii. Statystyki i dotychczasowe spotkania tych dru偶yn r贸wnie偶 wskazuj膮, 偶e Irlandi臋 P贸艂nocn膮 czeka ci臋偶ki b贸j. Niemniej jednak mecze, kt贸re reprezentacja Irlandii P贸艂nocnej rozegra艂a w ostatnim czasie u siebie sugeruj膮, 偶e w 艣rod臋 nie zobaczymy gradu bramek.

Irlandia P贸艂nocna – Szwajcaria | Typ: Szwajcaria wygra 1.74 @ Betfan聽

Irlandia P贸艂nocna – Szwajcaria | Typ: poni偶ej 2.5 gola 1.61 @ Betfan聽

Irlandia P贸艂nocna – Szwajcaria kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Irlandii P贸艂nocnej, kurs: 5.20

remis, kurs: 3.50

wygrana Szwajcarii, kurs: 1.74

Irlandia P贸艂nocna – Szwajcaria fakty meczowe

Szwajcaria nie przegra艂a w regulaminowym czasie gry 偶adnego z ostatnich pi臋ciu mecz贸w

Irlandia P贸艂nocna nie wygra艂a 偶adnego z o艣miu ostatnich mecz贸w, w kt贸rych by艂a gospodarzem

Ostatni bezpo艣redni pojedynek tych dru偶yn zako艅czy艂 si臋 wynikiem 0:0

Irlandia P贸艂nocna – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Estonia – Irlandia P贸艂nocna 0:1

Litwa – Irlandia P贸艂nocna 1:4

Ukraina – Irlandia P贸艂nocna 1:0

Malta – Irlandia P贸艂nocna 0:3

Irlandia P贸艂nocna – Bu艂garia 0:0

Szwajcaria – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Szwajcaria – W艂ochy 0:0

Szwajcaria – Grecja 2:1

Szwajcaria – Hiszpania 1:1

Francja – Szwajcaria 3:4

Szwajcaria – Turcja 3:1