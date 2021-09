Ile zarabia Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo od lat pozostaje w światowej czołówce nie tylko pod względem osiągnięć sportowych, ale również pod względem tego, ile zarabia. Zgodnie z najnowszymi informacjami na ten temat pod względem zarobków od słynnego Portugalczyka lepszy jest jedynie Leo Messi.

Cristiano Ronaldo – zarobki

Zgodnie z informacjami magazynu „Forbes”, który w swoim zestawieniu TOP50 wziął pod uwagę okres od 1 maja 2020 roku do 1 maja 2021 roku, Cristiano Ronaldo zarobił w tym czasie 117 milionów dolarów (ponad 99 milionów euro).

Na zarobki portugalskiego gwiazdora złożyła się pensja jaką otrzymywał od Juventusu oraz m.in. jego liczne kontrakty reklamowe. Ze wspomnianych 117 milionów dolarów 70 milionów z tej kwoty stanowiła pensja wypłacona przez włoski klub, a na pozostałe 47 milionów złożyły się wpływy z prowadzonych biznesów i umowy sponsorskie.

Ile Cristiano Ronaldo zarobi w Manchesterze United?

Cristiano Ronaldo za sprawą głośnego powrotu do Manchesteru United był jednym z największych bohaterów ostatniego okna transferowego.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami CR7 ma zarabiać po powrocie do „Czerwonych diabłów” 23 miliony euro za sezon. Mimo, że to mniej niż Ronaldo otrzymywał w Juventusie to i tak będzie on najlepiej opłacanym piłkarzem Manchesteru.

Ile zarabiał Cristiano Ronaldo w Realu i Juventusie?

W Turynie zarobki Cristiano Ronaldo, według różnych źródeł, wahały się między 31 a 30 milionami euro rocznie, a więc po przenosinach na Old Trafford portugalski gwiazdor będzie zarabiał w skali roku 8 bądź 7 milionów euro mniej.

Okres gry w Juventusie był dla Ronaldo generalnie najbardziej dochodowym jeżeli chodzi o jego roczne zarobki. Przed przenosinami do Turynu, za grę w Realu Madryt, na mocy ostatniego kontraktu z „Królewskimi”, Portugalczyk otrzymywał 20 milionów euro rocznie podstawowej pensji.

Kontrakty reklamowe Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest twarzą m.in. takich światowych marek jak Nike, Tag Heuer, Herbalife, Dazn oraz Clear. Portugalczyk rozwija ponadto swoją własną markę CR7.

Najbardziej okazały finansowo jest dla Ronaldo kontrakt z Nike. W 2016 roku Cristiano związał się ze słynnym amerykańskim przedsiębiorstwem dożywotnią umową (choć pojawiły się też głosy, że kontrakt wcale nie jest dożywotni). Z jej tytułu Ronaldo ma otrzymywać od Nike 20 milionów dolarów (blisko 17 milionów euro) rocznie.

Ile Cristiano Ronaldo zarabia na minutę, dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie?

Po powrocie do Manchesteru United Cristiano Ronaldo ma zarabiać wspomniane już 23 miliony euro za sezon. Po przeliczeniu tej kwoty na sekundy, minuty, dniówki, tygodniówki i pensje miesięczną oraz przemnożeniu tych stawek przez aktualny kurs euro (przyjęta wartość to 4.50) i zamianie kwot na złote, liczby robią ogromne wrażenie.

Cristiano Ronaldo zarabia rocznie 23 miliony euro, co daje: