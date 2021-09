Ile zarabia Leo Messi?

Od wielu lat Leo Messi uważany jest za jednego z dwóch najlepszych piłkarzy na świecie. Wiąże się to oczywiście również z ogromnymi pieniędzmi jakie Argentyńczyk zarabiał, zarówno podczas gry w FC Barcelonie, jak i tymi, które będzie zarabiał grając w barwach PSG. Wysoka pensja, którą pobierał Messi była zresztą jedną z przyczyn jego odejście z Barcelony. Jednak co ciekawe, grając w PSG piłkarz z Rosario zarobi mniej niż podczas gry w Hiszpanii.

Leo Messi – zarobki

Forbes oszacował, że w sezonie 2020/21, czyli ostatnim, który Argentyńczyk rozegrał w barwach FC Barcelony, Leo Messi zarobił 130 mln dolarów. 97 mln dolarów otrzymał na mocy kontraktu łączącego go z katalońskim klubem, natomiast pozostałe 33 mln dolarów to zarobki pochodzące z innych zobowiązań Messiego. Chodzi tutaj na przykład o kontrakty reklamowe czy inne biznesowe przedsięwzięcia, w które zaangażowany był Argentyńczyk. W trakcie całej swojej kariery piłkarz zarobił już znacznie ponad miliard dolarów.

Ile Leo Messi zarobi w PSG?

Suma, która wpłynie na konto Messiego w ciągu najbliższych lat będzie już dużo mniejsza, bowiem wbrew obiegowej opinii jego zarobki w PSG będą o wiele niższe w porównaniu z tymi z poprzednich lat. Wliczając wszelkie bonusy szacuje się bowiem, że wyłączając kontrakty reklamowe Leo Messi wzbogaci się w trakcie najbliższym sezonie o nieco ponad 40 mln dolarów.

Wygląda więc na to, że w ciągu najbliższych dwóch lat na konto Argentyńczyka wpłynie kwota mniejsza od tej, którą zarobił tylko w ciągu ostatniego roku. Trudno oszacować jak sytuacja zmieni się w obszarze innych zobowiązań Messiego. Przejście do PSG wiąże się bowiem ze sporym zainteresowaniem i możliwe, że zarobki wynikające z umów reklamowych nieco wzrosną.

Ile zarabiał Leo Messi w FC Barcelonie

Jak wspomnieliśmy wyżej, w trakcie ostatniego roku obowiązywania kontraktu z Barceloną Leo Messi zarobił 97 mln dolarów, jak wyglądało to jednak w latach wcześniejszych? Forbes szacuje, że ostatnie 12 miesięcy było dla Argentyńczyka pod względem finansowym najlepsze w karierze. W roku 2020 na konto Messiego, z tytułu występów w FC Barcelonie, wpłynęło bowiem 72 mln dolarów. Szacuje się, że przedłużenie kontraktu z Argentyńczykiem kosztowałoby kataloński klub przeszło 250 mln dolarów, nawet w obliczu tego, że Messi był gotów obniżyć swoją tygodniówkę.

Kontrakty reklamowe Leo Messiego

W związku z tym, że Argentyńczyk jest osobą rozpoznawalną na całym świecie pełni on również rolę ambasadora wielu marek. Messi związany jest umową między innymi z Adidasem, Gatorade czy Pepsi. Jak zostało już wspomniane powyżej Argentyńczyk z tytułu kontraktów reklamowych zarobił w przeciągu ostatniego roku ponad 30 mln dolarów. Wiele wskazuje na to, że jego zarobki w tym obszarze mogą w najbliższym czasie wzrosnąć.

Ile Leo Messi zarabia na minutę, dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie?

Po przejściu do PSG Leo Messi zarabiać ma około 40 mln dolarów rocznie. Przeliczając to na złotówki według aktualnego kursu dolara wynoszącego 3.85 zł możemy policzyć, że w trakcie swojej przygody we Francji Messi będzie zarabiał: