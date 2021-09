Brentford – Liverpool 🇬🇧 Typy, kursy (25.09.2021)

Beniaminek z Brentford radzi sobie w początkowej fazie sezonu naprawdę dobrze. Do triumfu nad Arsenalem dołożyli jeszcze jedno zwycięstwo i dwa remisy co pozwala im zajmować 9. miejsce w ligowej tabeli. Czy w sobotę będą w stanie zaskoczyć Liverpool?

Brentford – Liverpool zapowiedź (sobota, 18:30)

Chyba nikt nie spodziewał się tak efektownego powrotu Brentford do angielskiej elity. Piłkarze Thomasa Franka rozpoczęli sezon od wygranej z Arsenalem, by później dzielnie stawić czoła Crystal Palace czy Wolverhampton. Brentford może poszczycić się przede wszystkim solidną defensywą, która do tej pory straciła zaledwie dwie bramki. W sobotę czeka ich jednak pierwszy prawdziwy test, gdyż na Brentford Community Stadium przyjadą podopieczni Jurgena Kloppa.

Liverpool bardzo dobrze rozpoczął sezon. Obecnie plasują się na drugim miejscu w tabeli i ani na krok nie odstępują pierwszej Chelsea, z którą dzielą taki sam dorobek punktowy oraz bilans bramkowy. Podopieczni Jurgena Kloppa są na fali i sygnalizują, że są gotowi walczyć o odzyskanie mistrzowskiego tytułu. Spotkanie z Brentford nie powinno być dla nich trudnym wyzwaniem, jednak historia pokazuje, że beniaminka na pewno nie wolno lekceważyć.

Brentford – Liverpool nasze typy

Brentford – Liverpool | Typ: wygrana Liverpoolu 1.50 @ Superbet

Brentford – Liverpool | Typ: powyżej 2.5 gola 1.75 @ Superbet

Brentford – Liverpool kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące typy:

wygrana Brentford, kurs: 6.85

remis, kurs: 4.60

wygrana Liverpoolu, kurs: 1.50

Brentford – Liverpool fakty meczowe

Liverpool nie przegra jeszcze żadnego ligowego spotkanie i stracił w tym sezonie tylko jednego gola

Obrona Brentford traci mniej niż pół gola na mecz

Brentford przegrało w tym sezonie tylko jeden mecz na własnym boisku

Brentford – pięć ostatnich spotkań

Wolves – Brentford 0:2

Brentford – Brighton 0:1

Arsenal – Brentford 4:0

Aston Villa – Brentford 1:1

Brentford – Forest Green 3:1

Liverpool – pięć ostatnich spotkań

Liverpool – Crystal Palace 3:0

Liverpool – AC Milan 3:2

Leeds – Liverpool 0:3

Liverpool – Chelsea 1:1

Liverpool – Burnley 2:0