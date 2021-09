Fiorentina – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (21.09.2021)

Serie A nie zwalnia tempa i tu偶 po zako艅czeniu czwartej kolejki rozpocznie si臋 pi膮ta seria gier. We wtorek zobaczymy trzy starcia, a najciekawiej powinno by膰 na Stadio Artemio Franchi we Florencji, gdzie Fiorentina podejmie Inter. Kt贸ra z dru偶yn dopisze na swoje konto kolejne punkty?

Fiorentina – Inter zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Gospodarze dobrze rozpocz臋li obecny sezon ligowy i maj膮 na swoim koncie dziewi臋膰 punkt贸w. Co prawda pierwsza kolejka i pora偶ka z AS Rom膮 nie wskazywa艂y na tak udan膮 seri臋, ale trzy kolejne potyczki to komplet zwyci臋stw Violi. Spo艣r贸d tych trzech konfrontacji na najwi臋ksz膮 uwag臋 zas艂uguje pozostawienie w pokonanym polu Atalanty po wyjazdowym zwyci臋stwie 2:1.

Inter radzi sobie jeszcze lepiej, gdy偶 zdo艂a艂 zgromadzi膰 dziesi臋膰 oczek. Nerazzurri nie ponie艣li jak dot膮d ani jednej pora偶ki, co jest dobrym prognostykiem przed walk膮 o obron臋 mistrzowskiego tytu艂u. Odej艣cie Romelu Lukaku i Achrafa Hakimiego nie podzia艂a艂o destrukcyjnie na zesp贸艂, kt贸ry dysponuje obecnie najskuteczniejsz膮 ofensyw膮 w Serie A. Dzi艣, kolejnych bramek poszukaj膮 b臋d膮cy w dobrej dyspozycji Edin D偶eko oraz Lautaro Martinez.

