Athletic Bilbao – Alaves 🇪🇸 Typy, kursy (1.10.2021)

W pi膮tkowym meczu 贸smej kolejki La Liga Athletic Bilbao podejmie na w艂asnym stadionie Alaves, kt贸ry na ten moment jest jedn膮 z najs艂abszych dru偶yn w ca艂ej stawce. Po przeci臋tnym starcie sezonu spotkanie z przedostatni膮 dru偶yn膮 ligi b臋dzie dla Athleticu doskona艂膮 okazj膮, by nieco podreperowa膰 sw贸j dorobek punktowy.聽

Athletic Bilbao – Alaves zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Athletic Bilbao radzi sobie w tym sezonie ze zmiennym szcz臋艣ciem. Klub przegra艂 tylko jeden mecz, ale zanotowa艂 a偶 cztery remisy, co po siedmiu kolejkach pozwala im zajmowa膰 dziesi膮te miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem dziesi臋ciu punkt贸w. Trzy ostatnie spotkania to starcia z do艣膰 uznanymi markami, dlatego te偶 wydaje si臋, 偶e problemy Bilbao mog膮 by膰 tylko przej艣ciowe i Baskowie lada chwila na dobre zadomowi膮 si臋 w pierwszej po艂owie tabeli. Okazja na popraw臋 swojej sytuacji pojawi si臋 ju偶 w pi膮tek.

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

Fakt, 偶e Alaves nie okupuje ostatniego miejsca w tabeli, zesp贸艂 mo偶e zawdzi臋cza膰 tylko beznadziejnej formie Getafe. Go艣cie pi膮tkowego spotkania wygrali co prawda tylko o jeden mecz wi臋cej od Bilbao, ale w pozosta艂ych pi臋ciu zanotowali pora偶ki. Co ciekawe jedyne zwyci臋stwo w tym sezonie Alaves osi膮gn臋艂o w ostatniej kolejce, w spotkaniu z wci膮偶 aktualnym mistrzem Hiszpanii – Atletico Madryt. Pokazuje to, 偶e przedostatnia si艂a La Liga potrafi zaskoczy膰 silniejszych. Czy poka偶膮 to tak偶e podczas pi膮tkowego spotkania?

Athletic Bilbao – Alaves nasze typy

Athletic Bilbao – Alaves | Typ: wygrana Athleticu 1.6 @ Noblebet

Athletic Bilbao – Alaves | Typ: powy偶ej 2.5 gola 2.25 @ Noblebet

Athletic Bilbao – Alaves kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bilbao, kurs: 1.60

remis, kurs: 4.0

wygrana Alaves, kurs: 6.75

Athletic Bilbao – Alaves fakty meczowe

Alaves przegra艂o pi臋膰 z sze艣ciu ostatnich mecz贸w

Athletic przegra艂 tylko jeden z siedmiu ostatnich mecz贸w

Ostatnie trzy ligowe starcia tych dru偶yn to dwa zwyci臋stwa Alaves i jeden remis

Athletic Bilbao – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Valencia – Athletic Bilbao 1:1

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1:2

Atletico Madryt – Athletic Bilbao 0:0

Athletic Bilbao – Mallorca 2:0

Celta Vigo – Athletic Bilbao 0:1

Alaves – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Alaves – Atletico Madryt 1:0

Espanyol – Alaves 1:0

Alaves – Osasuna 0:2

Valencia – Alaves 3:0

Alaves – Mallorca 0:1