Real Madryt – Inter Mediolan 🇪🇸🇮🇹 Typy, kursy (07.12.2021)

Jednym z najciekawszych spotka艅 sz贸stej kolejki Ligi Mistrz贸w b臋dzie starcie pomi臋dzy Realem Madryt a Interem Mediolan. Obie dru偶yny wci膮偶 walcz膮 o rozstawienie w 1/8 fina艂u i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki przez 90 minut tego meczu. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 gospodarzom, ale go艣cie w ostatnim czasie graj膮 naprawd臋 dobrze i na pewno zawodnicy z W艂och maj膮 nadziej臋 na dobry wynik w stolicy Hiszpanii. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Real Madryt – Inter Mediolan zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Gospodarze tego meczu dobrze wiedz膮, 偶e gdyby nie przegrali u siebie z Sheriffem Tyraspol to mieliby ju偶 zapewnion膮 pierwsz膮 pozycj臋 w grupie. Tamta wpadka okaza艂a si臋 jednak bardzo kosztowna i gracze Realu potrzebuj膮 dzisiaj przynajmniej remisu je艣li chc膮 utrzyma膰 si臋 na pierwszym miejscu w grupie. Nie b臋dzie to 艂atwy mecz, ale gospodarzy na pewno sta膰 na dobry wynik.

Go艣cie nie maj膮 w tym spotkaniu nic do stracenia. Tylko wygrana da Interowi pierwsze miejsce w grupie, a ewentualna pora偶ka tak naprawd臋 nie oznacza 偶adnych zmian dla ekipy z Mediolanu. Go艣cie wi臋c na pewno b臋d膮 chcieli zagra膰 jak najlepiej i bez 偶adnych kompleks贸w. O trzy punkty na wyje藕dzie b臋dzie trudno, ale Inter na pewno sta膰 na sprawienie niespodzianki.

Real Madryt – Inter Mediolan nasze typy

B臋dzie to spotkanie o pierwsze miejsce w grupie i na pewno to Inter b臋dzie mia艂 trudniejsze zadanie. Go艣cie musz膮 wygra膰 je艣li chc膮 wyprzedzi膰 Real i dodatkowo to spotkanie odb臋dzie si臋 w Hiszpanii. Z tego w艂a艣nie powodu mo偶e by膰 o punkty dla ekipy z W艂och trudno i rozp臋dzony Real powinien pokona膰 swoich rywali.

Real Madryt – Inter Mediolan | Typ: Real Madryt @2.19 BETFAN

Real Madryt – Inter Mediolan | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 goli @1.81 BETFAN

Real Madryt – Inter Mediolan kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Real Madryt. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.19. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Real Madryt – Inter Mediolan, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.25.

Real Madryt – Inter Mediolan fakty meczowe

Gospodarze wygrali 8 mecz贸w z rz臋du.

Go艣cie wygrali 5 spotka艅 z rz臋du.

Inter nie straci艂 gola od 4 mecz贸w.

Real Madryt ostatnie pi臋膰 spotka艅

Real Sociedad – Real Madryt 0:2

Real Madryt – Athletic Bilbao 1:0

Real Madryt – Sevilla 2:1

Sheriff Tiraspol – Real Madryt 0:3

Granada – Real Madryt 1:4

Inter Mediolan ostatnie pi臋膰 spotka艅

AS Roma – Inter Mediolan 0:3

Inter Mediolan – Spezia 2:0

Venezia – Inter Mediolan 0:2

Inter Mediolan – Szachtar Donieck 2:0

Inter Mediolan – Napoli 3:2