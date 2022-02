Arsenal – Wolverhampton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (24.02.2022)

W czwartkowy wiecz贸r w ramach zaleg艂ej, 20. kolejki Premier League, pi艂karze Arsenalu zagraj膮 na w艂asnym obiekcie z Wolverhampton. B臋dzie to starcie sz贸stej ekipy z si贸dmym zespo艂em. Obie dru偶yny dziel膮 zaledwie dwa punkty.

Arsenal – Wolverhampton zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Pi艂karze Arsenalu ca艂y czas walcz膮 o聽 Lig臋 Mistrz贸w. Aktualna strata “Kanonier贸w” do czwartego Manchesteru United wynosi zaledwie cztery punkty. Warto zaznaczy膰, 偶e londy艅ski klub rozegra艂 o trzy mecze mniej od zespo艂u z Old Trafford. Oznacza to, i偶 w przypadku zwyci臋stw w zaleg艂ych spotkaniach, Arsenal mo偶e wyprzedzi膰 zesp贸艂 z Old Trafford.

Europejskie puchary z pewno艣ci膮 marz膮 si臋 zawodnikom Wolves, kt贸rzy zajmuje obecnie si贸dme miejsce ze strat膮 sze艣ciu oczek do Manchesteru United. Tutaj r贸wnie偶 musimy podkre艣li膰 zaleg艂e spotkania. Ekipa Wolves rozegra艂a o dwa mecze mniej ni偶 “Czerwone Diab艂y”.

Arsenal – Wolverhampton nasze typy

Ostatni mecz tych dru偶yn zako艅czy艂 si臋 skromn膮 wygran膮 “Kanonier贸w”. Tym razem spodziewamy si臋 goli z dw贸ch stron.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.20 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 3.15 Zagraj!

Arsenal – Wolverhampton kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Arsenal wygra, kurs: 1.67

Remis, kurs: 3.70

Wolves wygra, kurs: 5.80

Arsenal – Wolverhampton fakty meczowe

Arsenal wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Wolves zanotowa艂o trzy zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich spotkaniach

W dw贸ch z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Arsenal traci艂 gola

Arsenal pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arsenal – Brentford 2:1

Wolverhampton – Arsenal 0:1

Arsenal – Burnley 0:0

Arsenal – Liverpool 0:2

Liverpool – Arsenal 0:0

Wolverhampton pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wolverhampton – Leicester 2:1

Tottenham – Wolverhampton 0:2

Wolverhampton – Arsenal 0:1

Wolverhampton – Norwich 0:1

Brentford – Wolverhampton 1:2

