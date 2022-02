Genoa – Inter. Typy, kursy (25.02.2022)

Mecz Dawida z Goliatem w piątkowy wieczór. Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem tej potyczki będą goście. Inter w końcu musi zacząć wygrywać regularnie, gdyż ostatnie tygodnie to prawdziwa katorga dla obecnego mistrza kraju. Genoa obecnie jest na kursie w kierunku Serie B i niewiele zanosi się na to, by ten stan miał się zmienić.

Genoa – Inter zapowiedź (piątek, 20:45)

Przegrane derby, remis w Neapolu, potem porażka z Liverpoolem i teraz sensacyjna wpadka z Sassuolo. To wszytko przedzielone triumfem nad Romą w Pucharze Włoch. Luty to nie jest dobry okres dla Simone Inzaghiego i spółki. Forma daleko od idealnej i wszystko zaczyna się psuć. W Lidze Mistrzów raczej trzeba zapomnieć o 1/4 finału, a w Serie A mocno skomplikowali sobie sytuacje, nawet mimo zaległego meczu w Bolonii. Teraz muszą odzyskać dyspozycję z przełomu roku.

Genoa z kolei nadal nie wygrywa i nadal szoruje o dno ligowe. Za nimi jednak Salernitana, która jakieś pozytywy w swoich poczynaniach pokazuje. Tego samego nie można powiedzieć o ekipie z Ligurii, która ma sześć punktów straty o bezpiecznej strefy. Niby sporo, niby dużo czasu na odrobienie, ale jednak nie widać zbyt wielkich szans na to, by nie skończyło się spadkiem. We Włoszech wszyscy raczej już przekreślili los ekipy z Genui.

Genoa – Inter fakty meczowe

Spotkanie 19. z drugą drużyną tabeli Serie A. Obie ekipy dzieli 38pkt: 16 do 54 na korzyść gości

Genoa zremisowała cztery ostatnie mecze. Wśród nich m.in. z Romą na wyjeźzie

Licząc wszystkie rozgrywki Genoa nie wygrała 10. kolejnych meczów

Inter w ostatnich pięciu meczach odniósł tylko jedno zwycięstwo – z Romą w pucharze

W pierwszym meczu tych ekip na San Siro było 4:0 dla Interu

