Wisła Płock – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (06.03.2022)

W normalnych warunkach raczej nikt nie zastanawiałby się na tym, kto jest faworytem. Jednak Wisła Płock fatalnie rozpoczęła rundę. Zwolnienie Macieja Bartoszka, zamieszanie wokół klubu i sytuacja nie jest ciekawa. Górnik Łęczna nieźle punktuje, wyszedł ze strefy spadkowej. To powinno być wyrównane spotkanie.

Wisła Płock – Górnik Łęczna zapowiedź (niedziela, 12:30)

W Płocku nie jest wesoło. Remis z Radomiakiem, a potem trzy kolejne porażki. Tak wygląda ich wejście w nowy rok w Ekstraklasie. To sprawiło, że klub szybko znalazł pretekst i zmienił Macieja Bartoszka. Pozycja trenera była od dawna niepewna, ale z racji osiąganych wyników, utrzymywał stanowisko. Teraz jednak była okazja się go pozbyć. Przy okazji na światło wyszły kłopoty finansowe klubu. To na pewno nie ułatwia funkcjonowania przed najbliższymi meczami. Światełkiem w tunelu jest mecz domowy. W końcu niemal 90% punktów zgarnęli na własnym stadionie!

Górnik Łęczna nie przegrał siedmiu kolejnych ligowych gier. Najpierw trzy grudniowe zwycięstwa, a w 2022 roku kontynuują serie bez porażki. Zaczęli wiosnę od trzech remisów. Warta Poznań, Śląsk Wrocław i Wisła Kraków po punkcie, a ostatnio wypunktowali – nomen omen – Stal Mielec i pokonali ją 2:0. W środku tygodnia ekipa Kamila Kieresia odpadła z Pucharu Polski, przegrywając z Legią w Warszawie. Rewanż już za chwilę w lidze, gdy Legia przyjedzie do Łęcznej. Najpierw jednak to zielono-czarni pojadą na Mazowsze.

Wisła Płock – Górnik Łęczna kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Wisła wygra, kurs: 2,02

Górnik wygra, kurs: 3,90

Remis, kurs: 3,30

Wisła Płock – Górnik Łęczna nasze typy

Na dzisiaj w lepszej formie są goście. U nich także jest znacznie większy spokój w drużynie. Dlatego powinni przynajmniej punkt z Płocka wywieźć. Nawet jeśli tego nie zrobią, to spokojnie na jednego gola ich stać.

Nasze typy Górnik lub remis 1,74 Zagraj

Zagraj Górnik strzeli 1,50 Zagraj

Wisła Płock – Górnik Łęczna fakty meczowe

Spotkanie 10. z 14. drużyną w tabeli Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 6pkt: 30 do 24 na korzyść gospodarzy

Wisła Płock 26 z 30. punktów zdobyła w domu. Ich domowy bilans to 8-2-1

Górnik Łęczna jest niepokonany w lidze od siedmiu spotkań. W tym czasie osiągnęli bilans 4-3-0

Pierwszy mecz tych ekip zakończył się wygraną łęcznian 3:2. Wówczas jednak Wisła prowadziła do 69. minuty 2:0

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Napoli – Milan (niedziela, 20:45)