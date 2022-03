Włochy – Macedonia Północna 🇮🇹🇲🇰 Typy, kursy (24.03.2022)

Choć na papierze spotkanie Włochy – Macedonia Północna nie zapowiada się na najciekawsze, to wbrew pozorom w takich meczach bardzo często dochodzi do sensacji i nie można przedwcześnie skreślać gości. Gospodarze są jednak zdecydowanymi faworytami do wygrania tego starcia i brak wygranej mistrzów Europy będzie jedną z większych niespodzianek w ostatnim czasie. Szykuje się bardzo ciekawe starcie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Włochy – Macedonia Północna zapowiedź (czwartek, 20:45)

Gospodarze tego meczu liczą, że awansują na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W finale baraży może na nich czekać jednak reprezentacja Portugalii. Najpierw zawodnicy kadry Włoch muszą sobie najpierw poradzić z Macedonią i choć na papierze wydaje się, że będzie to łatwe zadanie, to gospodarze nie mogą zlekceważyć swojego rywala.

Goście za to jadą do Włoch bez nastawiania się na awans, ale raczej na po prostu pokazanie się z jak najlepszej strony. Będzie to bardzo trudne zadanie żeby powalczyć z mistrzami Europy jak równy z równym, ale goście nie mają absolutnie nic do stracenia i być może dzięki temu będą w stanie pokazać się z dobrej strony.

Włochy – Macedonia Północna nasze typy

Szykuje się jednostronne starcie we Włoszech. Mistrzowie Europy nie powinni mieć większych problemów na własnym obiekcie z kadrą Macedonii, która na pewno będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony w tym trudnym meczu.

Nasze typy handicap: Włochy -1 1.62 Zagraj

Zagraj powyżej 2.5 goli 1.67 Zagraj

Włochy – Macedonia Północna kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Włochy. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.23. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Włochy – Macedonia Północna, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 6.10. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 12.50.

Włochy – Macedonia Północna fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 3 meczów.

Na ostatnich 9 meczów gospodarzy w aż 7 fani oglądali mniej niż 10.5 rzutów rożnych.

Na ostatnich 6 spotkań gości w aż 5 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Włochy ostatnie pięć spotkań

Irlandia Północna – Włochy 0:0

Włochy – Szwajcaria 1:1

Włochy – Belgia 2:1

Włochy – Hiszpania 1:2

Włochy – Litwa 5:0

Macedonia Północna ostatnie pięć spotkań

Macedonia Północna – Islandia 3:1

Armenia – Macedonia Północna 0:5

Macedonia Północna – Niemcy 0:4

Liechtenstein – Macedonia Północna 0:4

Macedonia Północna – Rumunia 0:0

