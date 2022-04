Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica 🇵🇱 Typy, kursy (26.04.2022)

Miedź Legnica jest o krok od zapewnienia sobie awansu do PKO BP Ekstraklasy. We wtorek legniczanie zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec i staną przed szansą wykonania ważnego kroku w stronę awansu.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica zapowiedź (wtorek, 18:00)

Zagłębie Sosnowiec nadal musi martwić się o swoją przyszłość w Fortuna 1. Lidze. Sosnowiczanie mają na tę chwilę zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, a Stomil Olsztyn zdaje się nie odpuszczać. Gospodarze potrzebują więc w najbliższym czasie zwycięstwa, które ugruntowałoby ich pozycję na zapleczu.

Być może te plany trzeba będzie jednak odłożyć w czasie, gdyż Miedź Legnica na pewno nie ułatwi gospodarzom zadania. Legniczanie mają swoje cele i oni również potrzebują punktów, by zapewnić sobie awans do PKO BP Ekstraklasy. W ekipie gości coś się jednak w ostatnim czasie popsuło, bowiem Miedź nie potrafiła wygrać żadnego z trzech ostatnich spotkań. Czy we wtorek się przełamią?

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica nasze typy

Wydaje się, że goście nie powinni wypuścić z rąk awansu i we wtorek wygrają z Zagłębiem.

Nasze typy Miedź Legnica 2.10 Zagraj

Zagraj Obie drużyny strzelą gola 1.85 Zagraj

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Zagłębia, kurs: 3.50

remis, kurs: 3.30

wygrana Miedzi, kurs: 2.10

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica fakty meczowe

Miedź nie wygrała żadnego z trzech ostatnich ligowych spotkań

Zagłębie zdobyło w pięciu ostatnich starciach sześć punktów, o jeden punkt mniej niż Miedź

Goście stracili w tym sezonie tylko 21 bramek – najmniej w całej lidze

Zagłębie Sosnowiec – pięć ostatnich spotkań

Resovia – Zagłębie Sosnowiec 0:0

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS 0:0

Korona Kielce – Zagłębie Sosnowiec 2:1

Puszcza Niepołomice – Zagłębie Sosnowiec 1:1

Zagłębie Sosnowiec – GKS Jastrzębie 2:1

Miedź Legnica – pięć ostatnich spotkań

Miedź Legnica – Sandecja 0:0

Podbeskidzie – Miedź Legnica 1:1

Miedź Legnica – Stomil Olsztyn 1:2

Miedź Legnica – Resovia 2:1

ŁKS – Miedź Legnica 0:1

