Stal Rzeszów awansowała do I ligi

To była czysta formalność. Od wielu tygodni było jasne, że Stal Rzeszów w przyszłym sezonie znajdzie się w gronie pierwszoligowców. W środowy wieczór Żurawie zremisowały z Hutnikiem Kraków 3:3 i zapewniły sobie awans.

Niewiele brakowało, by Stal Rzeszów zgarnęła awans już w Wielką Sobotę. Wtedy jednak w obecności ośmiu tysięcy widzów przegrali z Ruchem Chorzów. Teraz jednak dopełnili formalności. W miniony piątek ograli Śląsk II Wrocław 2:1 na wyjeździe, a teraz wystarczający okazał się remis z walczącym o utrzymanie Hutnikiem.

Mecz lepiej rozpoczęli goście, którzy wykorzystali rzut karny w 17. minucie. Po następnym kwadransie już Stal Rzeszów była na prowadzeniu po bramkach Kacpra Sadłochy i Łukasza Góry. Na początku drugiej części wyrównał Krzysztof Świątek, na którego trafienie szybko odpowiedział Patryk Małecki. Warto dodać, że były piłkarz Wisły Kraków po tym golu mocno sprowokował kibiców gości. Małecki podbiegł pod sektor gości i wymownie cieszył się przeciwko nielubianym przez siebie fanom krakowskiego klubu.

Na linii Patryk Małecki – kibice Hutnika iskrzy od zawsze, po golu mocna prowokacja. W sumie to chyba tylko z kibicami Wisły i Stali nie ma na pieńku Mały 😂 pic.twitter.com/hRaoxMPorV — Maciek Szcześniewski (@MaciekSzcz) April 27, 2022

Wydawało się, że rzeszowianie już dowiozą wygraną do końca. Tym bardziej że na dwadzieścia minut przed końcem z boiska wyleciał Tomasz Jaklik w zespole gości. Ostatni cios należał jednak to Hutnika, a gol Krystiana Lelka zapewnił im remis. Niezwykle ważny, skoro nadal otwierają strefę spadkową. Krakowski zespół traci cztery punkty do bezpiecznego KKS-u Kalisz.

Stal Rzeszów – Hutnik Kraków 3:3

0:1 Zawadzki 17′

1:1 Sadłocha 24′

2:1 Góra 30′

2:2 Świątek 58′

3:2 Małecki 64′

3:3 Lelek 77′

Po 30. kolejach Stal Rzeszów ma 69pkt i dwanaście przewagi nad trzecim Ruchem Chorzów. Warto jednak przypomnieć, że wśród przyszłych przeciwników lidera II ligi miał być GKS Bełchatów. Z racji, że Brunatni wycofali się z rozgrywek, rzeszowianie mają zapewniony już awans.