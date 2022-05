Reprezentacja Polski rozpoczyna dzisiaj Euro U17!

Dziesięć lat czekaliśmy na ponowny występ reprezentacji Polski na Euro U17. Kadra rocznika 2005 już dzisiaj rozpocznie turniej w Izraelu. Czy pójdą w ślady Karola Linettego i spółki sprzed dekady? Będzie baaardzo trudno.

Polacy trafili do trudnej grupy. Los nie oszczędził biało-czerwonych, którzy jako ostatni zapewnili sobie awans na turniej. Rozpoczynamy meczem z Francją, kilka dni później Holandia i na koniec Bułgaria. Przy takim zestawie rywali trudno stawiać przed ekipą Dariusza Gęsiora jakiekolwiek wymagania wyjścia z grupy do 1/4 finału. Mamy jednak nadzieje, że przed ostatnią kolejką będzie jeszcze szansa na promocje do kolejnej fazy. To by znaczyło, że udało się urwać jakieś punkty faworyzowanym reprezentacjom.

Francuzi w marcowych eliminacjach ograli Luksemburg i Anglię, co wystarczyło im do awansu. Warto dodać, że ten pierwszy rywal także pojawi się na turnieju. Holendrzy mieli znacznie większe kłopoty. Im do awansu wystarczyło jedno zwycięstwo – nad Węgrami. Poza tym remisy ze Słowacją i Grecją. Pięć punktów i wygrana grupy, której wicemistrz – jako jedyny – nie awansował na turniej spośród drugich miejsc. Bułgarom wystarczyły 4 punkty. Porażka z Portugalią, wygrana z Finlandią oraz remis z Irlandią.

Oczywiście, że jest wielu piłkarzy wśród tych ekip, na których warto będzie zwrócić uwagę przy okazji meczów z Polską. Francuzi to jeden z faworytów turnieju i ma potencjalne gwiazdy światowej piłki. Wśród nich m.in. obrońca El Chadaille Bitshiabu. Dzisiaj obchodzi swoje 17. urodziny, a w jego przypadku imponuje kilka rzeczy. Przede wszystkim warunki fizyczne. 196 centymetrów oraz ogromna siła fizyczna. Dodatkowo mówimy o zawodniku, który już zdążył zadebiutować w pierwszym zespole PSG! Kilka minut przeciwko Angers w Ligue1 i nieco dłuższe epizody w dwóch pucharowych meczach. Nie ma wątpliwości, że w Paryżu chcą mu dawać grać, by nie stracić kolejnego talentu.

🇫🇷 El Chadaille Bitshiabu, CB, 16.

In the beginning of the season, as he was a part of PSG's training camp.

During those matches, he has proven his defensive prominence and potential.

Extremely developed physically for his age, dominates the air at 196cm tall and 1v1 duels. pic.twitter.com/97YX0SLbeO

— R.D Football Scout #U17EURO (@RdScouting) May 13, 2022