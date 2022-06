🇷🇴 Rumunia – Finlandia 🇫🇮 Typy, kursy (11.06.2022)

W dywizji B Ligi Narod贸w mecz Rumunia – Finlandia. Faworytem w teorii gospodarze, jednak dwie pierwsze kolejki sugeruj膮, 偶e to go艣ci mo偶emy upatrywa膰 w kierunku wygranej. Czy Finowie zrobi膮 to w Bukareszcie?

Rumunia – Finlandia zapowied藕 (sobota, 20:45)

P贸ki co ekipa z Ba艂kan贸w kompletnie zawodzi. Zreszt膮 to grupa, w kt贸rej jedynie Finlandia odr贸偶nia si臋 swoim geograficznym po艂o偶eniem. By膰 mo偶e inne warunki atmosferyczne na p贸艂nocy pomog艂y im w osi膮gni臋ciu korzystnych rezultat贸w. Po dw贸ch kolejkach Finowie maj膮 4pkt, po remisie z Bo艣ni膮 oraz pokonaniu Czarnog贸ry. Teraz trzeba ruszy膰 si臋 z p贸艂nocy na po艂udnie. W Bukareszcie warunki b臋d膮 inne, ale te偶 forma nie powinna tak szybko uciec ze wzgl臋du na temperatury.

Rumunia dwa mecze i dwie pora偶ki. Nie tak mia艂 wygl膮da膰 pocz膮tek Ligi Narod贸w w ich wykonaniu. Tym bardziej 偶e Czarnog贸ra czy Bo艣nia to dru偶yny w ich zasi臋gu, a nawet mo偶na powiedzie膰 z nieco mniejszym potencja艂em. Zw艂aszcza gdy m贸wimy o ekipie Czarnog贸ry. Teraz w domowych meczach powinni zagra膰 znacznie lepiej i zacza膰 punktowa膰. W przeciwnym razie, zaraz mog膮 zbli偶y膰 si臋 do spadku do trzeciej dywizji.

Rumunia – Finlandia kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Rumunia wygra, kurs: 2,25

Finlandia wygra, kurs: 3,45

Remis, kurs: 3,15

Rumunia – Finlandia nasze typy

Typujemy wyr贸wnany mecz, w kt贸rym nie zobaczymy zbyt wielu goli. Co艣 w stylu 0:0, 0:1, mo偶e 1:1.

Nasze typy Poni偶ej 2,5 bramki 1,56 Zagraj

Zagraj Finlandia lub remis 1,61 Zagraj

Rumunia – Finlandia fakty meczowe

Po dw贸ch kolejkach gospodarze s膮 na ostatnim miejscu grupy, a go艣cie prowadz膮

Rumunia przegra艂a z Bo艣ni膮 i Czarnog贸r膮

Finlandia zremisowa艂a z Bo艣ni膮 oraz pokona艂a Czarnog贸r臋

Ostatni mecz tych ekip odby艂 si臋 w 2016 roku. Wtedy Rumunia wygra艂a 2:0 w towarzyskim meczu w Ploiesti

