Rosario Central – Godoy Cruz 🇦🇷 Typy, kursy (piątek, 17.06.2022)

W Argentynie dopiero pocz膮tek rozgrywek ligowych. W jednym z najbardziej pi艂karskich miast – Rosario – starcie Central z Godoy Cruz. Gospodarze nie najlepiej weszli w sezon, ale czas si臋 prze艂ama膰.

Rosario Central – Godoy Cruz zapowied藕 (pi膮tek, 0:00)

Klub, kt贸ry wypu艣ci艂 w 艣wiat m.in. Giovaniego Lo Celso zacz膮艂 bardzo 藕le. Zaledwie jeden punkt i jeszcze bez strzelonego gola. Nie tak to powinno wygl膮da膰 w ich przypadku. Jednak to jest potwierdzenie dyspozycji z Copa de liga Proffesional, gdzie zaj臋li ostatnie miejsce w swojej grupie. Teraz jednak inne rozgrywki, wi臋c warto by艂oby prze艂ama膰 si臋 i zacz膮膰 strzela膰 oraz wygrywa膰.

Ich rywalem Godoy Cruz Mendoza. We wspomnianym pucharze ligi ta dru偶yna nie osi膮gn臋艂a du偶o lepszego wyniku. Zaledwie jedenaste miejsce w tej samej grupie pokazuje, 偶e r贸wnie偶 nie mog膮 zaliczy膰 tamtego grania do udanych. Znacznie lepiej rozpocz臋li jednak sezon ligowy. Co prawda przegrali z Platense 1:2 pierwszy mecz, ale ju偶 potem pokonali Racing Club Avellaneda 2:0 w domu. To dobry znak przed kolejnymi spotkaniami, a zw艂aszcza przed wyjazdem do Rosario.

Rosario Central – Godoy Cruz kursy bukmacher贸w

Rosario Central – Godoy Cruz nasze typy

Gramy na bramki z obu stron, troch臋 na prze艂amanie gospodarzy. Przy okazji stawiamy bardziej na go艣ci, dlatego opcja z remisem wydaje si臋 by膰 rozs膮dnym wyborem.

Rosario Central – Godoy Cruz fakty meczowe

Trzecia kolejka ligi argenty艅skiej. Gospodarze po dw贸ch meczach 1pkt, go艣ci maj膮 3 “oczka” na koncie

Rosario jeszcze nie strzeli艂o gola w tych rozgrywkach: 0:0 z Lanus i 0:2 z Huracanem

Godoy Cruz ogra艂o Racing Club u siebie 2:0 i przegrali z Platense 1:2 na wyje藕dzie

Ostatni mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 go艣ci 2:1