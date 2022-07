Bodo/Glimt – Sarpsborg 🇳🇴 Typy, kursy (09.07.2022)

Mecz sz贸stej z pi膮t膮 ekip膮 ligi norweskiej. Co ciekawe Bodo/Glimt ma troch臋 straty do pozycji lidera. Mimo 偶e m贸wimy o mistrzu kraju oraz 膰wier膰finali艣cie ostatniej edycji Ligi Konferencji. Naprzeciw nich staje Sarpsborg, czyli najciekawsza ekipa do ogl膮dania w lidze. Faworytem b臋d膮 gospodarze.

Bodo/Glimt – Sarpsborg zapowied藕 (sobota, 16:00)

Gospodarze to ekipa ju偶 dobrze znana w Europie. W ubieg艂ym sezonie rozbili przecie偶 u siebie Rom臋 6:1, potem z t膮 sam膮 Rom膮 odpali w 1/4 fina艂u Ligi Konferencji. A wszystko rozpocz臋艂o si臋 od… pora偶ki z Legi膮 w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w. Teraz jednak Bodo/Glimt jest jedn膮 nog膮 w drugiej rundzie. W 艣rod臋 ograli 3:0 Klaksvik z Wysp Owczych. Gwiazd膮 meczu by艂 Victor Boniface. Nigeryjczyk ustrzeli艂 hat-tricka i da艂 pierwsze pucharowe zwyci臋stwo w nowym sezonie.

W lidze jednak nie jest tak r贸偶owo. Dopiero sz贸ste miejsce dla mistrza kraju to nie jest dobry wynik. Za nimi, co prawda dwana艣cie mecz贸w, a zatem niemal po艂owa sezonu. Jeden mecz mniej od lidera Lillestrom, ale a偶 jedena艣cie punkt贸w straty. Musz膮 zatem zacz膮膰 regularnie wygrywa膰. Zw艂aszcza u siebie, gdy偶 do tej pory zdobyli tam tylko 10pkt w sze艣ciu meczach.

Sarpsborg zgromadzi艂 tyle samo punkt贸w, ale jest jedn膮 lokat臋 wy偶ej. Mowa o ekipie, kt贸ra powinna by膰 pierwszym wyborem dla telewidz贸w w Norwegii. W ich meczach fani mog膮 obejrze膰 najwi臋cej goli. 艢rednia niemal 4 bramek na mecz robi wra偶enie. W domowych meczach 23 trafienia w siedmiu meczach, na wyjazdach jest lepiej. Pi臋膰 delegacji i kibice obejrzeli 艂膮cznie 23 bramki. 艢rednia znacznie lepsza w meczach wyjazdowych, z kt贸rych przywie藕li jednocze艣nie dziewi臋膰 punkt贸w. Pod tym wzgl臋dem s膮 bardzo podobni do najbli偶szego rywala.

Bodo/Glimt – Sarpsborg nasze typy

Gospodarze powinni tutaj wygra膰 i si臋gn膮膰 po komplet punkt贸w. Przy okazji liczymy na strzelanin臋.

Bodo/Glimt – Sarpsborg fakty meczowe

Spotkanie sz贸stej z pi膮t膮 dru偶yn膮 norweskiej Eliterserien. Obie ekipy maj膮 po 19pkt

Bodo/Glimt to aktualny mistrz Norwegii

Gospodarze kilka dni temu rozpocz臋li eliminacje LM od wygranej z Klaksivikiem z Wysp Owczych 3:0

W domowych meczach Bodo/Glimt pada 艣rednio 3,33 gola na mecz

W wyjazdowych spotkaniach Sarpsborga pada 艣rednio 4,6 gola na spotkanie

Pod wzgl臋dem liczby goli Sarpsborg to najciekawsza dru偶yna do ogl膮dania w lidze – 46 w dwunastu grach

Ostatni mecz w Bodo wygrali gospodarze – 2:1

