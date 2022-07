Wisła Płock – Lechia Gdańsk 🇵🇱 Typy, kursy (17.07.2022)

Koniec z odliczaniem dni. Wraca PKO BP Ekstraklasa. W ramach pierwszej kolejki, Wisła Płock zagra na własnym obiekcie z Lechią Gdańsk. Czy gospodarze zdołają sięgnąć po zwycięstwo? Specjalną ofertę na ten mecz przygotował bukmacher BETFAN.

Wisła Płock – Lechia Gdańsk zapowiedź (niedziela, 15:00)

Siedem spotkań rozegrali piłkarze Wisły Płock w ramach przygotowań do nowego sezonu. Bilans tych meczów wygląda następująco: cztery zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki. Wygrane przypadają na starcia z Radunią Stężyca, Arką Gdynia, Rakowem Częstochowa i Koroną Kielce. Z kolei remis to już mecz z Chojniczanką. Porażki natomiast to pojedynki z Lechią Gdańsk i Rakowem Częstochowa.

Jak wiadomo, Lechia Gdańsk rywalizuje w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy i ma za sobą dwumecz z Akademiją Pandev. Czy fakt, iż Lechia skupiła się przede wszystkim na zagwarantowaniu sobie udziału w LKE pomoże piłkarzom Wisły Płock w sięgnięciu po zwycięstwo? Specjalną promocję przygotował BETFAN.

Wisła Płock – Lechia Gdańsk nasze typy

Mowa o kursie 25.0 na zwycięstwo Wisły Płock. Oferta skierowana jest do nowych graczy, którzy zarejestrują się z kodem NAFCIARZE i dokonają depozytu za minimum 60 zł, a także zagrają kupon za minimum 50 zł (który nie będzie przeciwny do tego granego po podwyższonym kursie).

Nasze typy Wisła Płock wygra 25.00 kod NAFCIARZE

Zagrać należy wygraną Wisły Płock W TYM MIEJSCU. Maksymalna wygrana to 220 zł przy stawce 10 zł.

Wisła Płock – Lechia Gdańsk kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował atrakcyjny kurs na wygraną Wisły Płock:

Wisła Płock wygra, kurs: 25.00

Wisła Płock – Lechia Gdańsk fakty meczowe

Wisła wygrała cztery z pięciu ostatnich meczów

Ostatni pojedynek Wisły Płock z Lechią w Ekstraklasie zakończył się wygraną ekipy Nafciarzy

Lechia wygrała trzy z czterech przygotowawczych meczów

Wisła Płock pięć ostatnich spotkań

Korona Kielce – Wisła Płock 0:2

Raków Częstochowa – Wisła Płock 0:3

Raków Częstochowa – Wisła Płock 3:0

Wisła Płock – Arka Gdynia 2:0

Radunia Stężyca – Wisła Płock 2:3

Lechia Gdańsk pięć ostatnich spotkań

Akademija Pandev – Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk – Radunia Stężyca 4:1

Lechia Gdańsk – Akademija Pandev 4:1

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk 1:2

Wisła Płock – Lechia Gdańsk 3:6

